Wim Lybaert trekt samen met Rudi Vranckx naar de Gazastrook

Bruggeling Wim Lybaert trekt met journalist Rudi Vranckx naar de Gazastrook voor het Eén-programma ‘Tussen oorlog en leven’. Samen met een kinderchirurg bezoeken ze het oorlogsgebied.

Sinds woensdag 15 februari pakt oorlogsverslaggever Rudi Vranckx uit met Tussen oorlog en leven op Eén. Daarin neemt hij telkens twee boeiende Vlamingen mee naar ‘zijn’ oorlog.

Op zoek naar lokale verhalen

In de derde aflevering, op woensdag 1 maart, trekt hij met Wim Lybaert en kinderchirurg Erwin Van der Veken naar het Palestijnse oorlogsgebied. Ze gaan op zoek naar lokale verhalen, zoals dat van een Joodse Belg die samen met zijn gezin in een van de vele Joodse nederzettingen woont aan de rand met de Gazastrook, maar ook het verhaal van jonge Palestijnen die blijven vechten voor hun vrijheid vanachter de muur. “Ze zijn de mensen hier beetje per beetje aan het doodduwen”, aldus Wim Lybaert.

“Jaren, decennia lang in angst moeten leven, kinderen ter wereld brengen en hopen op een betere toekomst die bij iedere opflakkering van het geweld weer afgenomen wordt. Dat maakt mij kwaad, dat is gewoon onmenselijk.”