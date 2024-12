“Wij zijn in staat om de vicieuze cirkel te doorbreken”: Bockie De Repper steekt Kortrijkse gevangenen een hart onder de riem

Vanavond ontmoeten twee VTM 2-programma’s elkaar. Bockie De Repper gaat in ‘Dat Eet dan Gelukkig Zijn’ vanavond op bezoek in ‘Het Detentiehuis’ in Kortrijk.

Wat smaakt er beter dan een portie gemengd? En dus schranst Bockie De Repper zijn weg door het hele land in Dat Eet Dan Gelukkig Zijn, vanavond bij VTM 2. In Kortrijk belandt hij – als bezoeker – in het detentiehuis, waar kortgestraften hun leven weer op de rails proberen te krijgen, en waar ook een docureeks van loopt bij VTM 2. Al snel wordt duidelijk dat spaghetti bolognaise er niet alleen de maag vult, maar ook therapeutische krachten heeft.

Soort excuus

Het gaat op een gegeven moment immers over de gerechten met een nostalgische insteek. En hoe die herinneringen voor een aantal doorspekt zijn met alcohol. “Wij zijn in staat om de vicieuze cirkel te doorbreken”, weet Bockie. “Ik heb lang gedacht: mijn vader heeft problemen met alcohol, dus het is een soort excuus voor mij om ook… Het zit in de genen, ja, maar ik denk wel dat we er iets kunnen aan doen.

Bockie en Wim maken mosselen klaar. © VTM 2

In diezelfde aflevering gaat hij ook langs bij acteur Wim Willaert op Gent, voor een lekkere portie mosselen.

Bekijk de preview uit de aflevering hier: