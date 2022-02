Wie wordt hoteluitbater op Zanzibar? Amy en Arno uit Heist te zien in ‘Paradijs zoekt Personeel’ op VTM

In het nieuwe VTM-programma Paradijs zoekt Personeel gaat Nathalie Meskens vanaf volgende week op zoek naar de meest geschikte uitbaters voor een hotelresort op het paradijselijke Zanzibar. Amy Vantorre (24) en Arno Kesteloot (27) uit Heist vormen een van de zes duo’s die er hun geluk gaan beproeven. “We dromen er al een tijd van om iets in het buitenland te beginnen dus dit was een fantastische ervaring”, zegt Arno.

Nathalie Meskens weet er de jobs wel uit te kiezen. Vorig jaar in het najaar mocht ze zonniger oorden opzoeken en trok ze naar het paradijselijke Zanzibar om er voor het programma Paradijs zoekt Personeel op zoek te gaan naar de meest geschikte uitbaters voor een luxueus hotelresort. Zes duo’s – koppels maar ook vrienden en vriendinnen – worden er aan allerlei proeven onderworpen om na te gaan wie nu beschikt geschikt is voor de toch wel aantrekkelijk job van hoteluitbater op Zanzibar.

Vanaf dinsdag 22 februari, telkens op dinsdag en donderdag, zijn de avonturen van de deelnemende duo’s te volgen op VTM. Ook Amy Vantorre en Arno Kesteloot uit Heist gingen hun geluk beproeven op Zanzibar en werden er scherp gevolgd door een driekoppige jury die beoordeelt op vlak van toewijding, gastvrijheid, leiderschap, probleemoplossend vermogen en ten slotte ‘de klik met het eiland’.

Avontuurlijk ingesteld

“Hoe we erbij gekomen zijn hieraan deel te nemen? Wel, Amy was in het verleden al figurante in een aantal tv-reeksen en via dat platform kwam er een oproep om in te schrijven voor dit programma”, vertelt Arno Kesteloot, die werkt als ontwikkelaar van betonnen tafels- en aanrechtbladen.

Hoe meer ik vernam over het concept en de locatie, hoe enthousiaster ik werd

Amy verzorgt in het dagelijkse leven de socialemediakanalen van een aantal kledingwinkels. Ze heeft overigens ook wel een exotische achtergrond want is geboren in Thailand. Op haar derde leerde haar moeder in Thailand een Belgische man kennen en verhuisde ze zo mee naar Zeebrugge. Amy en Arno zijn beiden avontuurlijk ingesteld en zagen al een groot deel van de wereld, met onder meer Bali, Thailand, Sri Lanka en Australië.

“Amy vond het aanvankelijk niet nodig mij te vertellen dat ze ons ingeschreven had”, lacht Arno. “Maar toen we effectief uitgenodigd werden om op gesprek te gaan bij de productie kon ze wel niet anders dan het te vertellen…Aanvankelijk was ik wat sceptisch maar hoe meer ik vernam over het concept en de locatie, hoe enthousiaster ik werd.”

Once in a lifetime

“We dromen er overigens zelf al een tijdje van om iets in het buitenland te beginnen dus als je dan de kans krijgt om zo’n avontuur mee te maken, zou je wel gek moeten zijn om daar neen tegen te zeggen. Het is een ‘once in a lifetime’ ervaring. Zowel Amy als ik hebben overigens wel wat ervaring in de horeca. Amy werkte altijd al in horecazaken sinds haar studentenjobs. En ik heb ook bij mijn pa in zijn frituur gewerkt en in de zomer werkte ik in strandbars hier aan de kust. En doordat ik zelf zelfstandige ben, is zo’n project ook goed voor mij om bij te leren in ondernemerschap.”

Over de opdrachten die bij het programma komen kijken, mag Arno begrijpelijk nog niet veel zeggen. “Ik kan wel zeggen dat alle aspecten en ervaringen van het runnen van een resort aan bod komen. En ja, dus ook het effectief zelf runnen van het hotel. ‘hotelletje spelen’ zeg maar”, weet Arno.

“Het waren zware, intense dagen maar ik zou het iedereen die er er de kans toe heeft zeker willen aanraden. Door die ervaring zijn we ook als koppel dichter tot elkaar gekomen. Of we het spel ook hebben gewonnen… daarvoor zul je moeten kijken.”