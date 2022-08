Wie wordt De Allerslimste Mens ter Wereld? Bijna één kans op vier dat West-Vlaming wint

Maar liefst 33 kandidaten wagen zich vanaf 5 september aan De Allerslimste Mens ter Wereld.

Technisch gezien was de laatste winnaar van De Slimste Mens ter Wereld ook een West-Vlaming: dokter Geert Meyfroidt heeft roots in Kortemark én Roeselare. Dat maakt dat de teller op drie West-Vlaamse winnaars staat op twintig seizoenen. Eerder al gingen Wouter Deprez en Xavier Taveirne hem al voor.

In deze jubileumeditie wordt het spelersveld samengesteld uit de beste deelnemers van de vorige tien seizoenen met titanen en titaniden als Gert Verhulst, Ella en Olga Leyers, Xavier Taveirne, Delphine Lecompte, Peter Van de Veire, Astrid Stockman en nog vele vele anderen. In totaal gaat het om 33 kandidaten. Acht daarvan hebben West-Vlaamse roots of wonen in West-Vlaanderen.

Gaat Geert voor de tweede overwinning op rij? © Play4

Het gaat om Geert Meyfroidt, Delphine Lecompte, Dalila Hermans (woont in Brugge, red.), Liesbeth Van Impe (geboren in Roeselare, red.), Gert Verhulst, Xavier Taveirne, Julie Colpaert, Michèle Cuvelier. Allemaal kandidaten die in de vorige seizoen een stevige indruk nalieten en nu een goeie kans maken op de eindoverwinning.

De Allerslimste Mens ter Wereld start op maandag 5 september om 21 uur op Play4 en GoPlay.