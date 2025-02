Wie wint straks een Kastaar?

Komende zaterdag vindt de derde editie plaats van de Kastaars!, de Vlaamse mediaprijzen voor televisie, radio en digitaal. De zenders maakten vandaag de shortlist bekend voor elke categorie.

Tijdens een grootse en unieke televisie- en radioshow in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs zetten VRT, DPG Media, Play Media en Streamz de strafste Vlaamse mediagezichten en -makers van 2024 in de schijnwerpers. Enkele weken geleden werden de genomineerden per publiekscategorie bekendgemaakt. Na de overweldigende respons van de vorige editie heeft Vlaanderen opnieuw in groten getale gestemd. Net als vorig jaar brachten meer dan 240.000 Vlamingen hun stem uit. De resultaten werden intussen geteld en bevestigd door de deurwaarder. Welke favoriete gezichten, stemmen, programma’s, podcasts of onlineformats hebben de Vlamingen het afgelopen jaar het meest bekoord? Ontdek hieronder de shortlist voor de publiekscategorieën.

Rijdt Wim met een Kastaar naar huis? © VRT

In de categorie Mediapersoonlijkheid van 2024 gaat het tussen Arnout Hauben, Daphne Agten, Dieter Coppens en William Boeva. Bij Televisieprogramma van 2024 zien we De Columbus van Wim Lybaert, De Verhulstjes, De verraders en Dwars door de Lage Landen.

Achter de schermen met Bruggeling Pieterjan Marchand (rechts). © GoPlay

Bompa Bockie, De expeditie: Groenland, De Goudvis en Kotmadam Sarafian maken dan weer kans in de categorie Nieuwkomer van 2024. Chantal 2, Familie, Single bells en Thuis zijn dan weer in de running voor Fictiereeks van 2024. Bij Radioprogramma van 2024 zien we De MNM ochtendshow, Fien en Thibault staan op, Vincent live en WinWin. Achter de schermen, Clouseau 40: Het geheim achter het succes, De volksjury en Vik & Gert maken kans op de prijs Podcast van 2024. Elias Verwilt, Ender Scholtens, Lorentia Veppi en Timon Verbeeck strijden dan weer voor de titel van Content creator van 2024.