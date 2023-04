Wie is Nanou, koningin van de ASMR, nu te zien in een docu op Streamz?

Vanaf vrijdag 21 april kan je op Streamz kijken naar de docureeks ‘Follow Me’, die 8 zogenaamde content creators volgt. Eén van hen is Nanou Philips uit Damme. Zij is een ASMR-creator.

Voor wie het in Keulen hoort donderen: ASMR staat voor ‘autonomous sensory meridian response’, ofte geluiden die de zintuigen prikkelen. Dat gaat van gefluister tot zacht gewrijf aan een bepaald oppervlak, wat in je hoofd voor een rustgevend gevoel zorgt. Een paar jaar geleden was dat een hot item, wat Nanou Philips inspireerde om er mee aan de slag te gaan. Zo’n 3,5 jaar geleden begon ze een eigen YouTube-kanaal als grap, maar intussen heeft ze al meer dan een miljoen mensen die haar volgen. Samen met haar twee broers Cédric (22) en Noah (20) maakt ze om de twee dagen een video. Het straffe is dat ze alle drie gestopt zijn met school om er full time van te leven. Meer nog: het drietal trekt de wereld rond, van Thailand tot New York omdat het West-Vlaams accent nogal exotisch klinkt blijkbaar. Nanou is geen onbekende in Damme. Eerder werd ze al verkozen tot Kinderkrak.

In de nieuwe docu reeks ‘Follow Me’ op Streamz volgen we acht content creators, waaronder Nanou. De reeks biedt inkijk voorbij het gepolijste, perfecte beeld van de online performance en focust op de maker: een jonge mens met dromen, onzekerheden, creativiteit en angsten. Dat is herkenbaar, zeker in vergelijking met andere creatieve kunsten, maar in deze reeks is deze blik achter de schermen vooral verrassend voor de fans, die voor de eerste keer meer te zien krijgen van hun held(en) dan de online post.

‘Follow me’ is vanaf nu te zien op Streamz.