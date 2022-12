Widad Zerrouak uit Heule neemt deel aan ‘1 jaar gratis’: “Heel veel voldoening”

Vanaf 5 januari laat Kamal Kharmach 16 enthousiaste kandidaten strijden in een nieuw seizoen van ‘1 jaar gratis’ op Eén. Heulenaar Widad Zerrouak (27) is een van de zestien kandidaten.

Widad Zerrouak is geboren op 22 november 1995 in Dendermonde en heeft twee zussen, Leila (31) en Yasmina (32). Samen met haar moeder Nora (59) woonde ze tijdens haar jeugd in Gent. Widad studeerde communicatiemanagement aan Howest in Kortrijk en werkt als digital marketeer bij Solidaris. Ze leerde Mohamed (29) uit Kortrijk kennen en in 2019 stapten ze in het huwelijksbootje. Samen hebben ze een zoontje Imran van 8 maanden. Het gezin woont in Heule.

“In de krant las ik dat ze kandidaten zochten voor de quiz ‘1 jaar gratis’. Dat sprak me wel aan. Ook de nieuwe presentator Kamal vind ik een toffe gast. Ik dacht: dat zou wel eens leuk zijn om daar aan deel te nemen, gewoon voor de fun… We moesten een filmpje insturen met voorstelling en motivatie. Mohamed heeft me geholpen bij de opname van het filmpje”, vertelt Widad.

Een maand later kreeg Widad een uitnodigende mail dat ze op auditie mocht. “Ik was bij de eerste 120 van honderden inzendingen. Na de audities werden de zestien kandidaten bekend gemaakt. Ik was bij de gelukkigen. Mijn man en ik hadden dat totaal niet verwacht”, lacht Widad.

Verrassingsreis

Mohamed was in eerste instantie net zo gelukkig met haar selectie. “Hij had in de periode van de opnames een romantische verrassingsreis geboekt voor mijn verjaardag. Deze reis stellen we nu even uit. Hij was uiteindelijk mijn grootste supporter en woonde elke opname bij in Vilvoorde. Soms had hij, tot mijn grote vreugde, ons zoontje mee. Mijn man is nu zo enthousiast dat hij zich volgend jaar ook gaat inschrijven.”

“Negatief beeld over moslims wou ik doorbreken”

“Met mijn deelname wil ik het negatieve beeld over de moslims doorbreken. Als moslima met een hoofddoek kom je immers niet vaak op een positieve manier in beeld. Daarnaast wil ik uiteraard winnen en de pot met het netto jaarloon van de meest verdienende kandidaat meenemen naar Heule.”

Bij winst zou Widad een deel van het geld aan een goed doel schenken. Een ander deel zou ze gebruiken om een vakantiehuisje te kopen. Met het resterende geld wil ze op bedevaart naar Mekka trekken.

Mooi avontuur

De opnames vonden gedurende twee verlengde weekends plaats in de EMG-studio’s in Vilvoorde. “De crew was top. De opnames zijn al een ervaring op zich. Tijdens de opnames overnachtten alle kandidaten in een hotel in Mechelen. Dat was goed voor de groepssfeer. Je leert er de medekandidaten beter kennen, wat belangrijk is voor de quiz”, weet Widad nog te melden.

‘1 jaar gratis’ is voor haar een mooi avontuur geworden. “Ik heb er met volle teugen van genoten, nieuwe mensen leren kennen, die nu echte vrienden zijn. Het heeft veel veranderd in mijn leven. Ik heb diepgaande gesprekken kunnen voeren met de andere kandidaten, hun blik op de moslims kunnen verruimen. Dat heeft me wel deugd gedaan. Ik heb daar veel voldoening uit gehaald. Daarnaast heb ik veel geleerd uit de quiz zelf. Ik zou het zeker opnieuw doen”, besluit Widad.

Hoe Widad het er vanaf brengt, is vanaf 5 januari elke donderdag te volgen op Eén tijdens ‘1 jaar gratis’.

(CH/foto KD)