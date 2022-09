Wevelgemse Florence meteen in het huwelijksbootje in ‘Blind Getrouwd’: “Als in een sprookje”

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ gaf Florence uit Wevelgem haar ja-woord aan Jiri.

Florence Vandoorne (29) uit Hoboken, maar met roots in Wevelgem, was de eerste die in het huwelijksbootje mocht stappen in het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ op VTM. Eerder al liet ze optekenen dat ze het heel spannend vond. En dat was ook zo in de laatste uurtjes. Samen met zus Marie-Hélène beleefde Florence haar laatste ochtend als ongetrouwde vrouw. Ondertussen verzamelden vrienden en familie in Kasteel de Renesse in Malle waar Florence en Jiri officieel hun ja-woord gaven.

Na de vier zenuwslopende weken voorafgaand aan hun huwelijk en de klamme handjes net voor hun eerste ontmoeting, was het tijd voor de geloften van het koppel.

Jiri was naar eigen zeggen ‘betoverd’ door de présence van Florence. © VTM

Florence: “Zie ons hier nu staan, jij en ik. Hoewel we hierin stappen als twee vreemden, heb ik vertrouwen in de experten en ook al ergens in jou. Ik wil zelf ook mijn uiterste best doen om dit te doen slagen. Weet dat ik er voor je zal zijn, ook op de momenten dat het misschien wat minder gaat. Want je kent het wel: in goede en slechte tijden.”

Haar kersverse echtgenoot Jiri was betoverd: “Toen ik haar zag, was het echt de invulling van een sprookje, op een prachtige locatie in een kasteel en het was alsof een prinses binnenkwam met haar lach en haar prachtige blauwe ogen. Voor mij was het echt ‘wauw’!” Ook hij had een tekst voorbereid: “Ik probeer van elk moment te genieten, ook van dit moment ondanks de zenuwen. Laten we samen ontdekken, groeien, genieten en leven, vandaag en hopelijk elke dag die volgt.”

