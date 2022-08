Wevelgemse Florence in ‘Blind getrouwd’: “Ik heb iemand nodig die tegenwind biedt”

In een nieuw seizoen ‘Blind Getrouwd’ stapt ook Florence Vandoorne in het huwelijksbootje. De Wevelgemse spoedverpleegkundige woont al bijna zes jaar in Antwerpen en hoopt nu de liefde van haar leven te vinden via het VTM-programma. “Ik ben wel op mijn hoede voor negatieve commentaren.”

Vanaf maandag 5 september is het zo ver. Dan zien we hoe vijf mannen en drie vrouwen blind durven springen in het liefdesavontuur van Blind Getrouwd. Alle acht willen ze hetzelfde: via de wetenschap gematcht worden met hun ideale partner. In dit zevende seizoen krijgen we heel wat nieuwigheden. Zo trouwen de vier koppels op dezelfde dag en vieren ze samen één groot huwelijksfeest. En ook op huwelijksreis gaan ze samen, in hetzelfde resort.

Bioritme om zeep

Een van hen is Florence Vandoorne (29) uit het Antwerpse Hoboken, al heeft ze roots in Wevelgem. Elk vrij moment keert ze terug om haar ouders of vriendinnen te bezoeken. Voor die vrije momenten moet ze wel wat puzzelen, want in het dagelijks leven werkt Florence als spoedverpleegkundige in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar kan ze ook ingezet worden om met de MUG te rijden. Een job met veel uitdagingen, eentje die ze naar eigen zeggen heel graag doet ook. “Maar mijn bioritme is wel om zeep, ja”, lacht Florence. “Blijkbaar heb ik al van kinds af aan een fascinatie voor alles wat daarmee te maken heeft. Nog steeds eigenlijk, want ik ben ook vrijwillige hulpverlener bij de brandweer. Puur uit interesse, want ik leer daar ook veel uit.”

Veel tijd voor zelfzorg of hobby’s is er niet. “Ik hou wel van fotografie en ben graag creatief bezig, met pakweg iets als kaarsen maken, maar ik kan perfect een paar dagen genieten van de rust. Een badje nemen, afspreken met vriendinnen… En reizen doe ik het liefst met de rugzak. Ik ben op dat vlak wel avontuurlijk aangelegd.”

Tijdje op Tinder

Kortom, stilzitten is niet meteen iets voor Florence. Zo renoveerde ze haar rijwoning grotendeels zelf. “Als ik iets niet weet, check ik al snel een filmpje op YouTube. Ik ben nogal een plantrekker. (lacht) Al vrij vroeg stond ik op mijn eigen benen.”

Hoewel ze al 14 jaar het trouwe gezelschap heeft van haar kat Toulouse, is ook een man welkom in haar leven. “Op sommige dagen sta je daar wel eens bij stil. Maar een dag later denk je: het is ook goed zo. Actief daten deed ik niet echt. Ik zat een tijdje op Tinder, maar dat leek me zo oppervlakkig. Iemands charisma kan je daar niet uit afleiden. Waarom ik nog geen vriend had? Goh, ik heb een paar mindere ervaringen achter de rug, dus ik ben wat gereserveerder. Als je te lang twijfelt, is het meestal een teken dat iets niet goed zit.”

Dan is een programma als Blind Getrouwd wel aardig meegenomen, want de eerste kennismaking gebeurt aan het altaar. Het was een vriendin die Florence inschreef. “Ik dacht elk jaar wel eens om mij in te schrijven, maar zei altijd tegen pakweg collega’s dat ik nog even zou wachten. Maar nu is het dus zover.”

Wennen

Qua looks had Florence niet meteen een verlanglijstje. “Ik heb niet bepaald een type, nee. In vorige relaties zat geen rode lijn. Er moet vooral een klik zijn. Ik zoek vooral iemand die gedreven is, iemand die weet wat hij wil. Iemand die zelfzeker in zijn schoenen staat, als ik eens twijfel. En iemand met een eigen mening, want ik kan wel eens wat tegenwind gebruiken. (grijnst) Begripvol voor mijn job en avontuurlijk ingesteld zijn, zijn ook pluspunten.”

Toen bekend raakte dat er een match was gevonden, was het wel even slikken. “Ik dacht echt dat ik er niet bij was. Laat ons zeggen dat ik in het terugrijden naar huis een paar keer dacht: shit.” (lacht)

Hoe het afloopt, zien we binnenkort op televisie. “Dat zwijgen en dat hele mediagebeuren is wel wat wennen. Ik heb me vooral voorbereid op eventuele negatieve commentaren. Daar ben ik wel wat voor op mijn hoede. Ook vooraf, maar toen bedacht ik mij: wat als het niet opweegt tegen wat op mijn pad komt? De afgelopen weken was het ook zo druk op het werk dat ik nog niet veel tijd had om bij dat hele mediagebeuren stil te staan. Maar spannend is het wel…”

‘Blind Getrouwd’, vanaf maandag 5 september op VTM.