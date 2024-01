Westende verwelkomt deze zomer opnieuw ‘Tien om te zien’

‘Tien om te zien’ komt ook dit jaar terug naar Westende voor acht opnamedagen. Anne De Baetzelier, Willy Sommers, Laura Tesoro en Aaron Blommaert ontvangen er acht feestavonden op rij opnieuw de crème de la crème van de Vlaamse muziekwereld. Muziekfans noteren het bij deze dus maar best meteen: van 15 tot 18 juli en van 22 tot 25 juli 2024 moeten ze op de zeedijk van Westende zijn. In het promofilmpje laat Willy Sommers zien dat hij niets aan het toeval overlaat om ‘Tien om te zien’ bij te wonen.

De presentatoren zijn alvast blij. “We zijn ontzettend blij dat we volgende zomer opnieuw van de partij mogen zijn in Westende om het ‘Tien om te zien’-feest op gang te trekken”, klinkt het enthousiast bij presentatoren Anne, Willy, Laura en Aaron. “Vorige zomer kregen we maar liefst 37.000 muziekliefhebbers over de vloer en waren de uitzendingen elke week goed voor 750.000 kijkers. Het is zo mooi om te zien dat ‘Tien om te zien’ mensen samenbrengt en hen herinneringen laat maken. Dat we dat nu acht keer na elkaar mogen doen, is echt iets om naar uit te kijken. Een zomer vol ‘Tien om te zien’.”

Burgemeester opnieuw in Hawaïhemd?

Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker kijkt reikhalzend uit naar een nieuwe ‘Tien om te zien’-zomer in zijn gemeente. “Never change a winning team. 2023 was een topeditie met de keuze voor het plein aan de Rotonde als duidelijke ‘bulls eye’. Honderdduizenden tv-kijkers, tienduizenden toeschouwers en tientallen tevreden artiesten en medewerkers, prachtige shots en topentertainment naast ons fabuleuze strand. Wat wil een mens nog meer? Wel, nog meer ‘Tien om te zien’.”

“Als ze mij al zo zot krijgen om in een Hawaïhemd op het strand te dansen, dan weet je het wel. Ik ben trouwens enorm benieuwd met welke verrassingen de makers van ‘Tien om te zien’ voor de dag gaan komen, komende zomer”, knipoogt een trotse burgemeester.



