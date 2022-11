West-Vlamingen Sigurd en Charlene Tanghe kleuren nieuw seizoen van ‘The Sky is the Limit’: “Jean-Claude Van Damme is koekegoed van èrte”

Vanaf maandag vuurt Play4 het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’ op ons af. Daarin zullen ook Sigurd Tanghe en Charlene Tytgat te zien zijn. De 51-jarige Ingelmunsternaar groeide de voorbije jaren uit tot een succesvol kunstenaar, runt een eigen galerij langs de zeedijk in Knokke én mag Jean-Claude Van Damme tot zijn kennissenkring rekenen. “Maar rijk zou ik mezelf niet noemen”, zegt hij. “Ik mag elke dag mijn passie uitoefenen. Dát is pas rijkdom.”

The Sky is the Limit bombardeerde de voorbije jaren tal van Vlaamse ondernemers naar het BV-schap. Willy Naessens en Harry en Olga zijn de bekendste voorbeelden.

Of het straks ook zo’n vaart zal lopen voor Sigurd Tanghe (51) en zijn echtgenote Charlene Tytgat (40), laat het koppel zelf in het midden. “We zien wel wat er op ons afkomt”, glimlachen ze. “We willen vooral onze kunstwerken een boost geven. En misschien gaan er straks wel nieuwe deuren voor ons open.”

Uitlaatklep

Sigurd en Charlene, die samen de ouders zijn van Daan (11), verdienen zeker hun plekje in het programma van Peter Boeckx. Sigurd startte zijn carrière als zelfstandig schrijnwerker en werkte jarenlang als interieurvormgever, maar focust zich sinds een vijftal jaar volledig op zijn bestaan als kunstenaar.

“Die liefde zit er al van jongs af aan in”, legt hij uit. “Ik ben een telg van een erg kunstzinnige familie uit Sint-Eloois-Winkel en heb lang geschilderd als uitlaatklep. Het was een manier om de dagelijkse ratrace achter me te laten.”

Gaandeweg kreeg Sigurd steeds meer complimenten over zijn creaties en gingen er ook enkele kunstwerken over de toonbank. “Blijkbaar viel het in de smaak”, grijnst hij. “Dat speelde een grote rol in mijn beslissing om me in 2017 fulltime op mijn kunst toe te leggen.”

Sigurd, die ook papa is van Stephanie (22), opende langs de zeedijk in het Zoute in Knokke-Heist een eigen kunstgalerij. Zijn atelier bevindt zich nog altijd in zijn vertrouwde Ingelmunster. “In Ingelmunster creëer ik, verkopen doe ik aan de kust. En ik amuseer me er rot mee. Mijn kunst brengt me tot rust, laat me de hele wereld rondom me vergeten… Ik zou het niet meer kunnen missen.”

‘Totsekoppen’

Sigurd legt zich nu vooral toe op wandsculpturen. “Ik start met pleister als basisgrondstof”, legt hij uit. “Dat bouw ik voorzichtig op. Nu maak ik vooral doodskoppen of skulls. Totsekoppen in het West-Vlaams. Ik doe ook alles zelf: het lakken van de kunstwerken, het maken van de houten kaders, de kleinste oneffenheden wegveilen…”

“Elk werk is een pièce unique. Wie bij mij iets koopt, is er zeker van dat er geen tweede exemplaar van bestaat.” Zijn verhaal kwam een viertal jaar geleden in een stroomversnelling toen een Nederlander twee van zijn skulls kocht om in het Frans Banning Cocq-huis te hangen.

Nicolas Van Varenberg (links), zoon van Jean-Claude Van Damme (centraal), mocht al tentoonstellen in de galerij van Sigurd Tanghe. © GF

“Dat was de kapitein die als hoofdfiguur te zien is op De Nachtwacht, het wereldberoemde schilderij uit 1642 van Rembrandt van Rijn. Die ene verkoop zorgde ervoor dat mijn werk plots bij een veel breder publiek opviel.”

De klanten die bij Sigurd in de galerij een werk mee naar huis nemen, moeten daarvoor tussen de 2.600 en 17.000 euro op tafel leggen. “Heel wat topondernemers hebben al een Sigurd Tanghe aan de muur.”

“Net als de prinses van Swaziland, die via-via met mijn werk in contact kwam”, glimlacht hij. “Maar ook een pak bekende Vlamingen werden verliefd op wat ik maak. Jan Verheyen, bijvoorbeeld, maar ook Joyce De Troch, Gunther Levi en Peter Boeckx.”

Energiefactuur

Zo kwamen Sigurd en Charlene bij de maker van The Sky is the Limit op de radar. “We kennen elkaar redelijk goed”, stelt Sigurd. “Een tweetal jaar geleden stuurde hij me plots een berichtje. Of ik aan zijn programma wilde deelnemen. Ik heb toen vriendelijk bedankt, maar Peter is erg volhardend. Uiteindelijk zijn we nu toch overstag gegaan.”

Sigurd benadrukt dat hij en zijn vrouw niet het typische koppel is dat je in The Sky is the Limit verwacht. “Wij hebben niets te kort, maar zijn niet zo rijk als de zee diep is. Wij liggen óók wakker van onze energiefactuur.”

© JOKE COUVREUR

“Maar dankzij mijn kunst zitten we wel regelmatig in het wereldje van de rich and famous en welstellende mensen. Al zijn dat ook erg gewone stervelingen. Zij genieten eveneens van de gewone dingen des levens, net als jij en ik.”

In The Sky is the Limit zal het dan ook vooral over Sigurds werk als kunstenaar gaan. “Je zal zien dat wij heel wat uren kloppen. Al voelt dat niet zo aan. Ik mag elke dag met mijn passie bezig zijn. Dat is, wat mij betreft, échte rijkdom. De échte sky is the limit. Daar kan geen enkele sportwagen in je garage tegenop. Je zal ons ook gewoon plat West-Vlaams horen praten en een kaffietje zien drinken. Zoals we ook echt zijn. Geen show, maar deuredoen.”

JCVD

Wie met zijn hoofd op televisie komt, groeit dezer dagen in sneltempo uit tot een bekende kop. “Daar zijn we nog niet echt op voorbereid”, lachen Sigurd en Charlene. “In Knokke kennen ze ons al, nu zal ook de rest van Vlaanderen weten wie we zijn. Best spannend. Dat er ook negatieve commentaren zullen volgen, weten we nu al. Maar die zullen we gewoon naast ons neerleggen.”

In de reeks zal ook te zien zijn hoe filmster Jean-Claude Van Damme in de galerij van Sigurd op bezoek gaat. “We zijn ondertussen goeie kennissen van elkaar”, zegt Sigurd. “We liepen elkaar een viertal jaar geleden letterlijk tegen het lijf op de zeedijk van Knokke. Ik was net een kunstwerk naar buiten aan het dragen toen hij aan mijn galerij passeerde. C’est à vous?, vroeg hij.”

“Niet veel later stond hij in mijn galerij, vergezeld van zijn zoon Nicolas Van Varenberg, net als ik een kunstenaar. Ondertussen heeft hij al bij mij tentoongesteld en met JCVD heb ik een goeie relatie opgebouwd. We horen en zien elkaar af en toe. Een eenvoudige kerel, koekegoed van èrte.”

“Toen ik hartproblemen had, raadde hij me zelfs een bevriende cardioloog aan. Zo zit hij nu eenmaal in elkaar. En dat zal je ook zien in The Sky is the Limit.”

