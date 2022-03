West-Vlamingen André Billiet en Katrien Demeestere te zien in nieuw seizoen ‘Vrederechters’ op VTM

Woensdag 30 maart start een nieuwe reeks ‘Vrederechters’ op VTM. Van de acht rechters die door de reportagemakers gevolgd worden, zijn er twee West-Vlamingen. Katrien Demeestere is met haar 40 jaar de jongste van het programma. Ze werd in 2020 aangesteld als vrederechter in Tielt. Bruggeling Albert Billiet (64) is voorzitter van de Vrede- en Politierechters met meer dan 21 jaar ervaring.

“Ik had net de eed als vrederechter afgelegd toen ze vroegen of ik wilde meewerken aan de reeks”, vertelt Katrien Demeestere. “Geen idee hoe ze bij mij terechtkwamen. De vraag kwam of ik niet te onzeker zou zijn, maar ik heb ondertussen al wat jaren op de teller. En als het kan helpen om een eventueel stoffig imago van de magistratuur of een verkeerde perceptie te veranderen, dan doe ik dat graag.”

Albert Billiet

“Onze samenleving is aan het verarmen, in twintig jaar tijd is het aantal Bruggelingen met financiële problemen vervijfvoudigd. ‘t Is de Staat die hen dieper in de miserie duwt”, zegt de Brugse vrederechter Albert Billiet.

Bruggeling Albert Billiet (64) heeft beroemde voorouders, met opa Julien als oud-burgemeester van Ruiselede en voorvaderen als senator Emile Billiet. Oma en verzetsstrijdster Marie-Theresia de Moor-Van Sina was na WO II CVP-parlementslid.

(SVK/BV)