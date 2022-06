West-Vlaamse reeks straks te zien op Amerikaanse televisie

Straf nieuws voor productiehuis De Wereldvrede en de Waregemse regisseur Wannes Destoop. Hun geprezen reeks ‘Albatros’ is binnenkort te zien op de Amerikaanse publieke omroep.

De Public Broadcasting Service (afgekort PBS) is het grootste Amerikaanse non-commerciële televisienetwerk, waar ruim 350 lokale tv-stations bij aangesloten zijn. De omroep is zo in 290 miljoen Amerikaanse huiskamers te bekijken en wordt beschouwd als een van de betrouwbaarste zenders.

De tragikomische fictiereeks ‘Albatros’ volgt tien zwaarlijvige mensen die deelnemen aan een afslankingskamp ‘Albatros’ in de Ardennen. De 8-delige serie werd bedacht door regisseur Wannes Destoop en acteur Dominique Van Malder (‘Radio Gaga’), die ook zelf meespeelt in de reeks. Ook West-Vlamingen Tom Ternest, Janne Desmet en Isabelle Van Hecke schitteren in de serie.

Isabelle Van Hecke speelde voortreffelijk in deze reeks. © De Wereldvrede

Regisseur Wannes Destoop is bijzonder opgetogen, zeker omdat de reeks ook verkocht werd aan verschillende VOD-platformen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en aan de openbare omroep van Tsjechië en de RTBF in Wallonië.

“Deze verkopen zijn echt heel bijzonder voor ons als makers omdat ze de internationale uitstraling en de universele thema’s van de reeks bevestigen”, aldus Destoop.

Ook Tom Ternest, met roots in Rumbeke, was te zien in de serie. © De Wereldvrede

In Vlaanderen en Nederland is de Canvas-reeks nu te zien op Streamz en Netflix. De reeks won afgelopen jaar in oktober de Prix Europa voor beste Europese fictieserie. De reeks werd overigens gemaakt door productiehuis De Wereldvrede, waar ook een pak West-Vlamingen aan het roer zitten.