West-Vlaamse professor helpt Pedro Elias

Schrijver, televisiemaker en presentator Pedro Elias kampt al jaren met allerlei angststoornissen. In een nieuw programma op Play4 wil hij daar nu vanaf geraken en daarvoor schakelt hij professor Damiaan Denys in, die roots heeft in Wevelgem.

Pedro Elias kennen we doorgaans als de vrolijke sjarel in tal van programma’s, van Control Pedro tot De Container Cup. In het dagelijkse leven is hij naar eigen zeggen niet zo aangenaam in de omgang, omdat hij een hypochonder eerste klas is. Het minste vlekje of pijntje en Pedro klopt aan bij zijn huisarts. Een paar jaar geleden resulteerde dat in Patiënt Pedro, waarbij hij zich helemaal liet doorlichten door specialisten. De audioreeks, die verscheen in het kielzog van Topdokters, was een succes.

Het inspireerde de mensen achter de schermen om er ook een docureeks van te maken. Want alhoewel Elias kerngezond bleek, liet de angststoornis hem niet los. In vier delen zien we hem nu op zoek gaan naar de echte reden van zijn hypochondrie.

Wereldautoriteit

Daarvoor klopt hij aan bij Damiaan Denys (57), met roots in Wevelgem. Hij werkt als psychiater, is filosoof en is eveneens hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Denys haalde eind jaren 80 zijn master filosofie en in 1996 zijn diploma als dokter. Vandaag is hij al twintig jaar psychiater en promoveerde hij cum laude in 2004 aan de Universiteit van Utrecht met een proefschrift over de dwangstoornis OCD (obsessive-compulsive disorder, red.). Daar ligt ook zijn specialiteit, waarvoor hij in 2005 al bekroond werd met de Ramaermedaille, een prijs van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voor uitmuntend wetenschappelijk onderzoek in de klinische psychiatrie. Hij is ook een veelgevraagde gast in radio- en televisieprogramma’s, maar het is de eerste keer dat hij zo uitgebreid zijn medewerking verleent aan een televisieprogramma. Regelmatig geeft hij ook lezingen en theatertournees. Denys wordt dan ook aanzien als een wereldautoriteit.

De kans is overigens klein dat je hem in zijn geboortegemeente tegen het lijf loopt, want hij woont met zijn vrouw en drie zonen op een boerderij in de buurt van Amersfoort in centraal Nederland. In de tv-reeks Patiënt Pedro laat Pedro zich anderhalf jaar lang volgen in zijn therapeutisch traject, zijn zoektocht naar een beter leven, een leven zonder angsten. Pedro praat met bekende en minder bekende lotgenoten, geeft ons inzichten in hoe angst werkt en wat deze reeks uniek maakt hij laat zijn therapiesessies ook filmen. Een emotionele roetsjbaan waar we een dappere, eerlijke Pedro Elias op zijn kwetsbaarst zien.

‘Patiënt Pedro’, elke maandagavond op Play4 en op GoPlay.