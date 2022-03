West-Vlaamse Miss Poes is de winnares van The Masked Singer 2022: “Mijn grenzen verlegd”

Tijdens de finale van The Masked Singer op VTM moesten Ridder, Miss Poes en Konijn nog ontmaskerd worden. Voor de speurders én Niels was er een grote verrassing, maar niet zo bij kijkend Vlaanderen.

Net als tijdens het eerste seizoen hield het kijkend Vlaanderen al weken in de ban. The Masked Singer op VTM kon dit jaar zelfs op groot scherm bekeken worden. Nog drie gemaskerde personages waren nog in de running. Ridder, Miss Poes en Konijn. Die laatste viel als eerste af.

Na Bart Tommelein waagde politicus Conner Rousseau uit Nieuwpoort zich aan The Masked Singer. © VTM

Zijn naam ging al heel lang rond, maar bij de speurders kwam Conner Rousseau als een donderslag bij heldere hemel. En al zeker bij presentator Niels Destadsbader, die opnieuw een padelvriend niet kon ontmaskeren. “Ik heb heel lang getwijfeld, voor de reacties”, reageerde Connor. “En ook om het in mijn agenda te kunnen inplannen. Alleen mijn moeder wist het en enkele mensen op het werk. Mijn collega’s maakten zich wel wat zorgen, omdat ik vaak afwezig was voor privé-redenen.”

Loredana haalde een verdienstelijke tweede plek. © VTM

De finale battle ging dus tussen Ridder en Miss Poes, die samen nog ‘Let it go’ brachten. Het publiek in de zaal koos uiteindelijk voor Miss Poes als winnaar. Maar eerst werd Ridder nog ontmaskerd. De speurders gokten op Clara Cleymans, Isabelle A, Loredana en Loredana. Zowel Karen Damen als Kevin Janssens hadden het bij het rechte eind.

Maar de kers op de taart was de ontkroning van Miss Poes. Vier van de zes speurders gokten op Camille Dhont en ze bleken het uiteindelijk bij het rechte eind te hebben. Ze had de hele aflevering door heel wat complimenten gekregen, en was zichtbaar aangedaan door de eindcommentaren. “Als ik terugkijk op het hele parcours kan ik niets anders zeggen dan dat ik zo dankbaar ben dat ik dit heb mogen doen. Ik heb het met twee handen vastgegrepen en mijn grenzen heel erg verlegd. Ik denk dat ik in die vijf maanden meer ervaring heb opgedaan dan dat ik al had in mijn hele leven. Ik wil dit gewoon morgen terug opnieuw doen, wat een ervaring!”

Bij VTM wrijven ze zich alvast in de handen, want de twee finalistes zijn binnenkort ook samen te zien in een nieuw seizoen van Liefde voor Muziek.