(West-Vlaamse) kerstfilm op Netflix krijgt derde deel

Streamingsdienst Netflix kondigt aan dat de productie gestart is voor de Vlaams-Nederlandse kerstfilm De Familie Claus 3. Dat wordt opnieuw geregisseerd door Waregemnaar Ruben Vandenborre.

Net als in de vorige film krijgen we opnieuw Jan Decleir, Mo Bakker, Josje Huisman, Eva Van der Gucht, Stefaan Degand, Bracha van Doesburgh, Pommelien Thijs en Sien Eggers te zien in de cast.

Kerstvrouw?

In De Familie Claus 3 organiseert mama tijdens de kerstperiode een skivakantie in de bergen, om de familie net zoals vroeger weer wat dichter bij elkaar te brengen. Tot grote ontzetting van opa en Jules, die als Kerstman(nen) voor de drukste periode van het jaar staan. Voor hen zit er niets anders op dan stiekem vanuit het hotel te opereren, wat de bedoeling om ‘samen te zijn’ niet echt bevordert. Mama begrijpt er niets van en ook Noor mist haar grote broer. Dus doet ze wat ieder klein zusje of broertje in dat geval doet: haar broer overal volgen, openlijk én stiekem. Tot het onvermijdelijke gebeurt en Noor de kerstwereld ontdekt. Dan gaan de poppen pas goed aan het dansen. Want waarom zou zij geen kerstvrouw mogen zijn, net zoals haar grote broer?

Vanaf het eerste deel was de film een hit, in de hele wereld. © Netflix

Opnames in de Alpen

“Het voelt fantastisch om terug op stap te mogen gaan met de familie Claus! We filmden reeds leuke scènes in de Alpen en gaan binnenkort terug naar de noordpool. Laat Kerstmis maar komen!”, aldus Anthony Van Biervliet en Ruben Vandenborre van productiehuis Dingie. Die laatste neemt net als bij het vorige deel opnieuw de regie voor zijn rekening.

De Familie Claus 3 wordt eind 2022 op Netflix verwacht in Nederland, België en Frankrijk.