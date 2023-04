West-Vlaamse hoop op de Mol(lenvanger) rust nu nog op één paar schouders: “Ik miste het thuisfront enorm’

Wie De Mol ook is dit seizoen, de persoon is heel goed bezig met alweer pijnlijk weinig geld in de groepspot. We mogen stilaan uitkijken naar de finale, maar vanaf volgende week moeten we het jammer genoeg stellen met één West-Vlaamse kandidaat minder.

Met zes waren we nog, na de emotionele exit vorige week. Maar veel tijd om er bij stil te staan was er niet, want nog voor het ontbijt stond er al een opdracht op stapel. Ook nu ontbrak het Lieselot geenszins aan inzet, maar ze kreeg wel een rood scherm op het einde van de aflevering.

Wat is er gebeurd, Lieselot? Waar liep het fout?

“Na de eliminatie van Leïla moest ik op zoek naar een nieuwe mol, want ik had elke keer toch een aanzienlijk deel op haar ingezet. Toen zij afviel moest ik dus wat opnieuw beginnen. Ik ben dan maar gegaan voor mijn tweede verdachte. Helaas…Ik denk dat ik ook niet tactisch genoeg gespeeld heb en mijn gevoelens een te grote rol heb laten spelen. Het voelde aan alsof we gewoon op reis waren en ik vergat te vaak dat er een mol onder ons was.”

Ons gezicht toen Lieselot een rood scherm kreeg. © Play4

Omschrijf eens wat er door je heen ging toen je het rode scherm zag?

“Ik vond het altijd raar als afvallers zeiden ‘ik had het zien aankomen’ maar nu voelde ik het precies ook zo aan. Ik wist dat ik de voorbije afleveringen de verkeerde persoon had verdacht. Midden in het spel opnieuw beginnen was dus toch minder evident. Het was bovendien een heel leuke, warme en hechte groep. Erg moeilijk om dat te kunnen stroken met het feit dat iemand van hen de mol was.”

“Ik vond het wel heel fijn dat ik zover ben geraakt. De “bezoekersaflevering” is de kaap die je toch heel graag wil halen. Het was ook heel leuk om op dat moment Veerle, mijn nicht, te zien. Ik ben ook blij dat het niet mijn man Xavier was want ik miste het thuisfront enorm en ik denk dat ik dan nog meer moeite zou gehad hebben om met mijn hoofd bij het spel te blijven.”

Lieselot kreeg de hulp van haar nichtje tijdens een opdracht, maar het bracht helaas geen geld op. © Play4

Omschrijf eens wat door je heen ging bij de eerste aflevering, toen je de eerste proeven niet kon meevolgen en ook in de caravan terecht kwam?

“Gemis. Raar maar waar, ik miste de groep die ik niet kende. Ik was ook bang dat ik er niet zou bij geraken, nooit zou bij horen. Want uiteindelijk deed ik daarvoor mee, om op reis te gaan met een groep onbekenden die hopelijk ook goede vrienden zouden worden. Ik was dus heel opgelucht met het groene scherm. En ik heb in die caravan ook gezworen dat ik nooit nog voor vrijstellingen of pasvragen zou kiezen.”

En je hebt woord gehouden. Heb je daar nu geen spijt van? Waarom heb je die beslissing genomen? Heeft het de anderen ook aangestuurd in hun keuze voor pasvragen?

“Ik heb daar absoluut geen spijt van dat ik geen pasvragen of vrijstellingen genomen heb. Op voorhand had ik nochtans gezegd dat ik sowieso voor alle vrijstellingen zou gaan. Mijn beslissing om dat dus toch niet te doen heeft maar voor een deeltje te maken met de uitsluiting in de eerste aflevering. Mijn keuze werd vooral gemaakt door hoe ik in elkaar zit. Ik wou het spel eerlijk spelen voor mezelf. We hadden allemaal zo’n enorm goeie band dat ik zelf niet de kansen van anderen wou verkleinen. Als Conny bijvoorbeeld naar huis had moeten gaan terwijl ik een vrijstelling had, zou ik me daar schuldig over gevoeld hebben. Wel heb ik anderen daar niet bewust in gestuurd om het ook niet te doen. Integendeel, het was Toos volledig gegund om de vrijstelling te pakken. Of had een ander paar in de kamer geraakt en twee vrijstellingen genomen, dan zou ik teleurgesteld zijn omwille van het geld die verloren gaat, maar blij voor hen dat ze de volgende aflevering zouden halen.”

Met het vertrek van Lieselot schieten er nog vijf over. Dat betekent dat er nog twee sneuvelen voor de finale. © Play4

Hebben je kindjes het wat kunnen volgen? Wat vonden zij ervan?

“Zij zijn al enkele jaren aan het volgen. Mijn oudste zoontje Remi was vooral fan van Lennart. Volgens hem ging er ook nooit meer zo’n toffe kandidaat zijn als Lennart. Gelukkig ben ik nu op dezelfde lijn gekomen. Ze zijn ook heel trots dat al hun vriendjes, leerkrachten,… kijken. Of als er mensen een selfie vragen van ‘hun mama’. Ik heb ze ook beloofd dat ze meemogen naar de finale, dus dat zien ze ook volledig zitten. Ze verlangen om alle andere kandidaten te kunnen leren kennen, maar vooral dat Lennart er ook zal zijn.”

Hoe is het met de préparé-interesse?

“De préparé doet het geweldig! Mensen komen echt van ver voor een potje. Onlangs kwam nog een koppel helemaal uit Brugge. Het was ook erg leuk om de klanten in de winkel hun theorieën te aanhoren en opvallend; er denken er heel veel dat ik de mol ben of dat ik zal winnen. Ja, er zullen wel wat klanten het jammer vinden dat ik nu uit het spel lig. Gelukkig blijft onze préparé wel bestaan!”