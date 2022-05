West-Vlaamse fictiereeks ‘Nonkels’ kent sterke start

Vlaanderen heeft nogal wat ‘klinder of drie’ over voor de nieuwe fictiereeks Nonkels. Momenteel is de reeks al de tweede best bekeken reeks op Streamz van dit jaar en ook op televisie deden ze het dinsdagavond niet onaardig.

Nochtans werd het ‘Nonkels’ niet gemakkelijk gemaakt. De fictiereeks, geschreven door Rik Verheye, Jelle De Beule en Koen De Poorter, stond gisterenavond tegenover het Songfestival, dat gezien de deelname van Oekraïne extra interesse wekte, en de reeks Huis Gemaakt op VTM. Die twee haalden elk iets meer dan 30 procent marktaandeel, maar ‘Nonkels’ kon evenwel toch 306.590 kijkers, goed voor een marktaandeel van 15,3 procent binnen de doelgroep 18-54 jaar.

Groei verwacht

“Een veelbelovende start”, klinkt het bij Play4. “We merkten bovendien een sterk stijgende grid, dus de kijkers groeiden aan en zapten niet meer weg. Binnen enkele dagen gaat dat getal ook nog stevig aandikken.” De reeks wordt immers nog een paar keer herhaald én uitgesteld bekeken.

Een deel zag ook de reeks op Streamz. Amper twee weken na de release op de streamingsdienst, wurmt de reeks zich al vlotjes binnen de top drie van best bekeken reeksen dit jaar. Het moet enkel ‘Billie vs Benjamin’ aan zich voorbij laten gaan.