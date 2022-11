Wesley verdedigt West-Vlaamse eer in de liveshows van The Voice van Vlaanderen

Ze zijn bekend: de muzikale toptalenten die doorstoten naar de liveshows.

De laatste duetten werden gezongen, hartverscheurende keuzes werden gemaakt en dé toptalenten voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen zijn gekend. Volgende week, vrijdag 2 december om 20.45 uur bij VTM, trekken de 12 kandidaten voor team Natalia, Koen Wauters, Jan Paternoster en Mathieu Terryn naar de liveshows. Het wordt een vuurdoop op het grote podium waarbij ze het beste van zichzelf zullen geven.

Wesley Ngoto is vanaf volgende week vrijdag te zien in de liveshows. © VTM

Slechts één West-Vlaming is er in geslaagd zowel de blind auditions, de knockouts en de battles te overleven: Wesley Ngoto (19) uit Stavele uit de groep van Jan Paternoster. De jonge zanger met Congolese roots palmde tijdens zijn blind audition de jury in met Jar Of Hearts van Christina Perri en zette nadien ook een sterk parcours neer. Benieuwd of hij die lijn kan verder trekken en doorstoten naar de finale…