Wesley uit Stavele stoot door naar finale ‘The Voice’

Vrijdagavond streden Wesley Ngoto (19) uit Stavele en Rosann (21) uit Sluis allebei voor een finaleplaatsje in ‘The Voice van Vlaanderen 2022’. Uiteindelijk kon Wesley doorstoten na stevig optreden samen met zijn coach Jan Paternoster. Rosann haalde het helaas niet.

In de halve finale moesten de kandidaten vrijdagavond 16 december een nummer solo brengen, maar ook een duet samen met hun coach. Wesley Ngoto (19) bracht het gewaagde Stand By Me van Ben E. King. En samen met zijn coach Jan Paternoster, de frontman en gitarist van Black Box Revelation waagde hij zich een stevig optreden van het lied ‘Wild Thing’ van Van Halen en dat werd met veel enthousiasme onthaald.

Bekijk het optreden hieronder:



Rosann (21) uit Sluis van Team Koen bracht Porselein van Yasmine in de versie van #LikeMe. En samen met haar coach Koen Wauters zong ze Somewhere Only We Know van Keane. Uiteindelijk kon Wesley doorstoten naar de finale. Vrijdag 23 december mag hij een laatste keer voor ‘The Voice van Vlaanderen 2022’ op het podium staan, waar hij dan kans maakt op de titel en de bijhorende 25.000 euro.