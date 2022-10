Wesley Ngoto (19) uit Stavele waagt zijn kans in The Voice van Vlaanderen: “Entertainen zit gewoon in mij”

Vrijdag 14 oktober is er de vijfde aflevering van het nieuwe seizoen van The Voice van Vlaanderen (VTM). En daarin zal Stavelenaar Wesley Ngoto te zien zijn. De jonge zanger met Congolese roots zingt de emotionele ballade Jar of Hearts van Christina Perri.

Wesley Ngoto groeide op in Waregem, maar verhuisde drie jaar geleden naar het landelijke Stavele, waar hij bij zijn grootmoeder woont. “Het is hier heel rustig wonen”, vertelt Wesley. “Ik vind het een gezellige buurt met veel natuur.”

Zingende familieleden

Wesley studeert nog. “Ik volg de opleiding leerkracht secundair onderwijs Frans en plastische opvoeding aan de HoGent”, aldus Wesley, die naast zijn studies vooral met zingen bezig is. “Al van kleins af voelde ik dat zingen en entertainen in mij zat.”

“Vermoedelijk kreeg ik dit mee van mijn papa die vroeger een populaire zanger was in Congo. Mijn beide ouders zijn daar trouwens geboren. Aan vaders kant heb ik ook nog enkele zussen die zingen, dus ik ben zeker niet de enige. Nu post ik geregeld zangvideo’s op Instagram. Mijn account heet wesley_ngt.”

Op zijn 19de vond Wesley de tijd rijp om een nieuwe stap te zetten in zijn zangcarrière. Hij besloot zich in te schrijven voor The Voice van Vlaanderen. “Mijn tv-debuut”, glundert hij. “Ik was echt blij dat ik de voorrondes overleefde en te horen kreeg dat ik naar de blind auditions mocht.”

Emotioneel nummer

Hij koos voor Jar of Hearts van Christina Perri, een emotionele ballade over toxische relaties. “Als ik dat nummer hoor, krijg ik instant kippenvel. In mijn omgeving heb ik zulke situaties gekend, en dat is best pijnlijk.”

“Het is geen makkelijk nummer om te zingen, want er zijn veel hoge noten. Niet evident met mijn baritonstem, maar ik heb veel geoefend. Dit lied staat los van de genres waar ik anders het meest naar luister. Dat zijn vooral Afrikaanse invloeden, zoals gospel, Nigeriaanse afro-muziek en soul.”

Vrijdag zien we dus het optreden van Wesley. Hij trok naar Vilvoorde met in zijn zog enkele fans. “Mijn oma, tante en twee nichten mochten supporteren in de family room en ook in het publiek zaten enkele vrienden. Qua omkadering vind ik dat je uitstekend begeleid wordt door de crew.”