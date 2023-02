Welke West-Vlamingen zijn gek genoeg om mee te doen in The Masked Singer?

Vanaf vrijdag 3 februari wordt het derde seizoen afgetrapt van ‘The Masked Singer’. Wij wagen al eens een gokje wie er straks zou kunnen opduiken als pakweg een Minotaurus, Mummie of Tovenaar.

En ja, gokken op basis van kostuums is al even zinvol als na één aflevering van ‘De Mol’ gokken wie de saboteur van dienst is. Maar het giswerk is de helft van het plezier. Wellicht zullen namen als Metejoor, Pommelien Thijs en Astrid Coppens weer volop de revue passeren als verdachten, maar wij focussen ons even op de mogelijke West-Vlamingen van dienst.

Daarbij houden we in ons achterhoofd dat er al elk seizoen minstens één politicus opdook, één ster die ons internationaal op de kaart heeft gezet en één zanger(es) die volop aan het doorbreken is.

Wie is Kosmos?

Kosmos: Ingeborg?

Een vrouw van de wereld, die met haar hoofd al eens in de wolken zit. Of moeten we kijken naar wetenschapsexperte en ruimtespecialiste Hetty Helsmoortel?

Minder ver gezocht (of net wel): Pauline, de winnares van Regi Academy, die nadien een hit scoorde met ‘Duizend sterren’.

Wie is Leeuw? © VTM

Leeuw: Jean-Claude Van Damme?

Na Sandra Kim en Johnny Logan is JCVD misschien de internationale vedette van dienst. Gespierd zoals deze leeuw, altijd trots op zijn Vlaamse roots en een vleugje excentriek. Why not?

Minder ver gezocht (of net wel): Willy Sommers, die van sterrenbeeld leeuw is en ook weet hoe hij een feestje moet bouwen met ‘Als een leeuw in een kooi’…

Wie is Raaf? © VTM

Raaf: Wendy Van Wanten?

Zwarte haren, sierlijk figuur en het is niet altijd goud wat blinkt. Zou dit figuur wel eens Wendy Van Wanten kunnen zijn?

Minder ver gezocht (of net wel): Aaron Blommaert, die we kennen als Raven uit Familie.

Wie is Champignon? © VTM

Champignon: Hilde Crevits?

Deze catalogeren we onder de noemer ‘ewel-waarom-niet?’. De Vlaamse minister zien we perfect in staat tot zoiets en zou dat fantastisch doen op een podium.

Minder ver gezocht (of net wel): Lieven Scheire, die gefascineerd is door alles wat met natuur te maken heeft.

Wie is Foxy Lady? © VTM

Foxy Lady: Justine Dejonckheere?

Van geen kleintje vervaard en een knappe dame… Misschien schuilt er wel een ex-Miss België in het pak. Wie weet verwijst het zelfs naar Darline Devos, voorzitster van het Nationaal Comité Miss België.

Minder ver gezocht (of net wel): Pommelien Thijs, die net als haar #LikeMe-voorgangster Camille ‘toevallig’ wat later ook zal opduiken in ‘Liefde voor Muziek’.

Wie is Kolonel Mops? © VTM

Kolonel Mops: Koen Crucke?

Binnenkort is hij 71 jaar, maar hij zit zelden om een stunt verlegen. Royaal als zijn woonplek De Haan, en speels als een hondje, dat misschien ook hint naar Samson.

Minder ver gezocht (of net wel): Jonas Van Geel. Want het zou ons verwonderen als VTM hem tegenwoordig enkel inschakelt om filmpjes op te vrolijken op hun Facebook-pagina…

Wie is Skiwi? © VTM

Skiwi: Sali Haidara?

Eerder klein qua gestalte, altijd kleurrijk gekleed en een figuur waar je instant vrolijk van wordt. Dan denken wij meteen aan Sali Haidara van #LikeMe. Kan heel mooi zingen en is vertrouwd met het podium.

Minder ver gezocht (of net wel): een Coppens-broertje?

Wie is Tovenaar? © VTM

Tovenaar: Sebastien Dewaele?

Goochelt met gemak tussen pakweg Preuteleute en serieuze rollen. We merken in de foto ook groen, rood en goudgeel… niet toevallig de kleuren van KV Oostende, waarvoor Dewaele supportert.

Minder ver gezocht (of net wel): Michael Pas. Sprak ooit nog een stemmetje in voor de Nederlandstalige versie van Harry Potter en de Steen der Wijzen.

Wie is Soaperster? © VTM

Soaperstar: Laura Lynn?

Ze ziet er altijd onberispelijk uit, is geboren voor het podium én had ooit een gastrolletje in de soapserie ‘Familie’.

Minder ver gezocht (of net wel): Kim Van Oncen, evenmin van geen kleintje vervaard.

Wie is Minotaurus? © VTM

Minotaurus: Stefaan Degand?

Deze half mens, half stier is ietwat onvoorspelbaar. Kan snedig uit de hoek komen, soms zelfs een heuse stormram op het podium én hij was te zien in de film… Rundskop. Hallo, Stefaan?

Minder ver gezocht (of net wel): Tom Waes. Zijn passage in de Kastaars ging hem iets te vlotjes af…

Wie is Mummie? © VTM

Mummie: Jamie-Lee Six?

Vorig jaar trok ze nog op reis naar Egypte en ze draait op haar 24ste ook al een eeuwigheid mee. Praat ook steevast West-Vlaams op tv, wat niet altijd goed verstaan wordt. Alsof haar gezicht omzwachteld is? Misschien is dat te ver gezocht of euh… ingewikkeld. Toeval? Nee!

Minder ver gezocht (of net wel): Gloria Monserez. Want Gloria is overal!

Wie is Groot Licht? © VTM

Groot Licht: Gert Verhulst?

Creatieve bedenker van Studio 100, dus figuurlijk een groot licht. Bovendien presenteerde hij bij VTM een paar jaar geleden nog het programma… ‘Het Grootste Licht’.

Minder ver gezocht (of net wel): Rob Vanoudenhoven, ooit ook te zien in ‘Het Groot Licht’. Of basketbalster Jean-Marc Mwema. En wit en rood weerspiegelen de kleur van zijn ploeg, de Antwerp Giants.

Wie is Hippo?

Hippo: Aagje Vanwalleghem?

Sierlijk, vrolijk en verrassend. Bovendien heeft ze het uithoudingsvermogen om rond te hossen in zo’n dik pak.

Minder ver gezocht (of net wel): Francisca Vanthielen die in een ver verleden nog de stem van een nijlpaard in sprak voor de animatiefilm Madagascar. Het lijvige postuur zou wel eens een perfecte afleiding kunnen zijn.