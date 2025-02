“We zijn klaar voor het avontuur van ons leven”: Thomas De Graeve (41) start als nieuwe Amerika-correspondent voor VRT

Wanneer je dit leest, is Thomas De Graeve druk bezig met de laatste voorbereidingen voor zijn nakende verhuizing richting Washington DC. De Bruggeling volgt in het land van Trump, Vance en andere Musks zijn provinciegenoot Björn Soenens op als Amerika-correspondent voor de VRT en heeft daar bijzonder veel zin in. En dan drukken we ons nog licht uit. Ook zijn vrouw en twee kinderen maken mee de oversteek. “We zijn er klaar voor. Het wordt één langgerekt avontuur.”

Bij het grote publiek doet Thomas De Graeve misschien nog geen al te groot belletje rinkelen, maar je mag er gif op innemen dat de 41-jarige geboren en getogen Bruggeling binnen afzienbare tijd in één naam met de VRT-verslaggeving vanuit de Verenigde Staten zal genoemd worden.

Komende maandag springt de journalist, samen met zijn echtgenote Rebecca Van de Voorde en hun twee zoontjes van 5 en 10 jaar oud, op het vliegtuig richting Washington DC, de hoofdstad van de VS. De komende vier jaar hun nieuwe thuis.

“Het is allemaal erg spannend”, glundert hij, wanneer hij ons aan zijn keukentafel een dampende koffie serveert. “De afgelopen weken was het puzzelen om de vele kartonnen dozen te vullen. We moeten letterlijk ons hele leven meenemen. En dan moet je keuzes maken. Wat blijft in België, wat moet absoluut mee… Het heeft ons de nodige hersenkrakers opgeleverd, maar het is gelukt. We zijn er klaar voor. Dit wordt één langgerekt avontuur.”

Leg het eens in eigen woorden uit: wie is Thomas De Graeve?

(blaast even) “VRT-journalist, gepassioneerd door de States, altijd op zoek naar boeiende verhalen. Op privévlak een jonge en toegewijde papa en echtgenoot, maar ook daar is Amerika nooit ver weg. Om de twee jaar staat een grote rondreis door een ander deel van het land op de gezinsplanning. Maar straks wordt het land gewoon onze thuis. Dat besef is stilaan helemaal aanwezig.”

Je hebt al een mooi journalistiek parcours achter de rug. Gestart bij Radio2 in Gent, daarna deel van de ploeg van Terzake, De Ochtend op Radio1, Pano en de voorbije jaren aan de slag op de buitenlandredactie van VRT NWS. Wist je al van jongsaf dat je journalist wilde worden?

“Ik ben opgegroeid met de Humo. Mijn oma gaf me die elke week en ik las elke editie van a tot z. Elke letter verslond ik. Aanvankelijk zag ik daar mijn toekomst liggen: als schrijvend journalist, niet vies van een kwinkslag. Mijn eerste journalistieke ervaring, als je dat zo kan noemen, deed ik op bij Podium, het schoolkrantje van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge.”

“Björn Soenens is niet vervangbaar. Ik neem zijn plaats in als correspondent, maar niet als mens”

Uit welk nest kom je?

“Mijn ouders waren aangespoelden in Brugge. Papa kwam uit Eeklo en was vertegenwoordiger van zaden voor boeren, mama’s roots liggen in Maldegem. Zij werkte als directiesecretaresse. Ik heb een warme thuis gekend, maar rond de klok van 19 uur moesten mijn zus Charlotte (44) en ik stil zijn. Want dan kwam het Journaal op televisie. Onrechtstreeks zal die ingesteldheid mijn interesse voor het vak aangewakkerd hebben. Ik heb in elk geval nog geen seconde spijt van mijn keuze.”

Nu volg je Björn Soenens op. Grote schoenen om te vullen.

“Daar ben ik me van bewust. Björn kán je niet vervangen. Hij is een van de éminences grises van onze vaderlandse journalistiek, iemand met een enorme bagage. En een mooi persoon. Ik wil mijn eigen stijl volgen en en cours de route mijn kennis over Amerika verder bijspijkeren. Ik vervang Björn als correspondent, niet als mens. Maar een voorbeeld is hij sowieso. Björn was acht jaar lang het gezicht in Vlaanderen wanneer er nieuws uit Amerika te vertellen viel. Daar kan je alleen maar respect voor opbrengen.”

Thomas De Graeve met zijn voorganger in Washington, Ingelmunsternaar Björn Soenens. © GF

Heeft hij je tips gegeven?

“Ik kreeg vooral te horen dat ik niet veel meer zal moeten slapen. (grijnst) Ik heb al een maand, zonder mijn gezin, op Amerikaanse bodem doorgebracht en kan alleen maar zeggen dat Björn gelijk heeft. Het is een tsunami aan nieuws en achtergrondverhalen die op je afkomt. Ik had de luxe om me volledig op mijn job te focussen en nog had ik het gevoel tijd te kort te komen. Ik weet dus perfect waar ik me aan mag verwachten, maar zal tegelijk ook mijn grenzen moeten bewaken. Af en toe op de pauzeknop drukken. Dat wordt een uitdaging, maar ik zal er wel een punt van maken. Voor mijn gezin. Het uurverschil speelt alvast in mijn voordeel. Er steekt zes uur tussen DC en de Reyerslaan. Dat betekent vroeg in actie schieten en soms laat doorwerken, maar ik zal elke avond tijd hebben voor mijn kinderen omdat het dan in België nacht is. Mijn bioritme zal grondig door elkaar geschud worden.”

Welk gevoel had je toen je te horen kreeg dat je de job beet had?

“Euforie. Het correspondentschap in de States is een van de meest prestigieuze posities binnen VRT NWS. Toen Barack Obama in 2008 de eed aflegde, heb ik mezelf beloofd er alles aan te doen om zo’n moment ooit zelf ter plekke mee te maken. Nu heb ik mijn droomjob beet. Ik beschouw het als een voorlopige kers op de taart van mijn carrière. Met dank ook aan mijn vrouw, die me door dik en dun steunt. Zij is marketeer bij de VRT, maar moet haar professionele leven nu on hold zetten. Ik heb een work permit, maar Rebecca mag in Amerika niet werken. Ze wordt fulltime huisvrouw, maar beseft als geen ander hoe uniek deze kans voor ons hele gezin is.”

“Nu heb ik mijn droomjob beet. Ik beschouw het als een voorlopige kers op de taart van mijn carrière”

Waar komt je fascinatie voor de Verenigde Staten vandaan?

“Ik ben een kind van de populaire Amerikaanse cultuur. Films, muziek, televisieseries… Ik was een van de beste klanten van de videotheek bij ons in de buurt. Elke nieuwe Hollywoodfilm wilde ik zien. En de typische sitcoms uit de jaren negentig voelden voor mij zo vertrouwd aan. Ken je die woonkamers nog uit Family Matters en Full House? Dat was als een tweede thuis. Dankzij die series heb ik ook het Engels onder de knie gekregen. In het zesde middelbaar trok ik met school trouwens naar Washington DC, mijn allereerste Amerikareis. Ik denk dat mijn liefde daar geboren is.”

Hoe kijkt je gezin naar de nakende verhuizing?

“We trekken allemaal aan hetzelfde zeel. Rebecca was minstens even in de wolken toen we het goeie nieuws te horen kregen. Voor onze twee kinderen zal de impact uiteraard ook groot zijn. Na de presidentsverkiezingen in november ben ik nog even in Washington DC gebleven. House hunting, een school vinden… We zullen in een buitenwijk van de stad wonen, een mooie buurt.”

© Christophe De Muynck

Zijn je zoontjes enthousiast?

“De oudste beseft volop wat er te gebeuren staat. Hij is dolenthousiast, maar weet ook dat hij zijn vriendjes hier moet achterlaten. De laatste weken was hij echt bezig aan een farewell tour. Van het ene speelnamiddagje naar het andere slaapfeestje. Maar hij gaat er, net als zijn jongere broertje, heel goed mee om. Ze komen straks in een vreemde omgeving met een onbekende taal terecht, maar kinderen zijn erg flexibel. Binnen de kortste keren zullen we twee echte Amerikaantjes aan de keukentafel hebben. Een groot deel van hun jeugd zal er een pak anders uitzien dan die van mij en Rebecca. Maar dat vinden we net goed.”

Heb jij gezonde zenuwen om aan de slag te gaan?

(schudt het hoofd) “Ik weet wat er op me staat te wachten. Ik vind het net een groot voorrecht om Vlaanderen over Amerika te mogen vertellen.”

“Onze zoontjes komen straks in een vreemde omgeving met een onbekende taal terecht, maar kinderen zijn erg flexibel. Binnen de kortste keren zullen we twee echte Amerikaantjes aan de keukentafel hebben”

Je gaat vier bijzondere jaren tegemoet, want tijdens zijn eerste twee maanden als president nam Trump de ene opvallende beslissing na de andere. En schuwde hij de forse uitspraken niet.

(knikt) “Het gaat inderdaad snel. Je bent nog bezig met de ene maatregel te verslaan of er duikt al een nieuw decreet op. En ja, daar zitten zorgwekkende tendensen tussen. Ik heb me ook al afgevraagd waar de man voor zichzelf de lijn heeft getrokken. Misschien zal hij afgeremd worden door de rechterlijke macht of een morrende bevolking, maar hij weet verdomd goed wat er bij de stilzwijgende massa leeft. Hij komt ook zijn beloftes na. Wat hij tijdens zijn campagne verkondigde, is hij nu aan het uitvoeren.”

Is hij beter voorbereid dan tijdens zijn eerste ambtstermijn?

“En of. Toen wist-ie amper hoe het overheidsapparaat werkte, nu kan hij terugvallen op vier jaar ervaring en had hij vier jaar om zich te wapenen. Ik beschouw hem als een van de best voorbereide presidenten ooit. Misschien wel dé beste. Hij weet wat hij wil. En doet het ook. We moeten waakzaam zijn en hopen dat de democratische vangrails hun werk blijven doen. En tegelijk in het achterhoofd houden dat Trump binnen vier jaar hoe dan ook het Witte Huis moet verlaten. Maar dat hij geen doorzetter is, kan je hem niet verwijten. Toen hij na die moordaanslag meteen recht stond en de vuist balde, wist ik dat hij opnieuw verkozen zou raken. Het is een vechter.”

Hoeveel Amerikaan schuilt er eigenlijk in jou?

“Tot een tijd geleden zou ik geantwoord hebben: veel. Maar door onze verhuizing voor te bereiden, stoot ik toch op een pak culturele verschillen. Vroeger vond ik de American way of life zaligmakend, maar dat is ze niet. Ons systeem achter de gezondheidszorg, bijvoorbeeld. Daar kunnen Amerikanen alleen maar van dromen. Of dat je er horecapersoneel verplicht fooien, tips, moet geven. Anders komen die mensen gewoon niet rond. Het is ook een schizofreen land. Het is de bakermat van tal van hoogtechnologische innovaties, maar de papieren bankcheque is er wel nog een courant betaalmiddel. En als we in België al een punthoofd krijgen van de bureaucratie, nodig ik iedereen uit om in de States een kijkje te nemen. Als expat er een bankrekening openen, het is een schier onmogelijke missie.”

© Christophe De Muynck

Maar als amerikanofiel blijft het wel het beloofde land.

(knikt) “Daarom wil ik ook zoveel mogelijk staten bezoeken. Björn zette voet aan grond in 48 van de 50 staten. Enkel Hawaii en North Dakota zag hij niet met eigen ogen. Zo hoog wil ik de lat niet leggen, maar ik wil Amerika vóelen. Verder kijken dan de façade. Daar kijk ik misschien nog wel het meest naar uit.”

“Ik beschouw Trump als een van de best voorbereide presidenten ooit. Hij weet wat hij wil. En doet het ook. We moeten waakzaam zijn en hopen dat de democratische vangrails hun werk blijven doen”

Wat na de komende vier jaar? Ambieer je een tweede termijn?

(blaast) “Laten we die vraag ergens in 2028 beantwoorden. Ik heb vier jaar Trump voor de boeg. Vier drukke jaren. Wat er daarna op me afkomt, is nog een open vraag.”

Het is een cliché, maar we moeten de vraag stellen. Wat zal je aan je thuisland missen?

“Niet zo veel. Misschien onze bourgondische cultuur, al kan je in de Verenigde Staten ook best lekker eten. Er zijn natuurlijk op elke straathoek fastfoodtenten te vinden, maar het land heeft op dat vlak zoveel meer te bieden. Ook onze Belgische bieren zijn er te koop – zelfs Orval. Al hangt daar wel een prijskaartje aan vast. Wat ik het meest zal missen, is het comfort van een sociaal vangnet. Je vrienden en familie die je altijd binnen handbereik hebt… In Washington zullen we ongetwijfeld een nieuw netwerk opbouwen.”

Wanneer zullen de komende vier jaar voor je geslaagd zijn?

(denkt even na) “Als ik kan terugblikken op een succesvol correspondentschap én mijn gezin aan de andere kant van de oceaan een nieuwe thuis heeft gevonden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we daar in zullen slagen.”

Waarvan akte. Succes, Thomas. En dat pakketje Orval sturen we je wel op.