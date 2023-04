Wanneer een tv-programma ook echt je leven verandert: Steffie (30) uit Middelkerke vraagt scheiding aan na deelname aan Bestemming X

Deelnemen aan een populair televisieprogramma: het doet iets met een mens. En dat was zeker zo voor recente afvaller Steffie Devisscher (30) uit Middelkerke. Meer nog dan het beleven van een onvergetelijk avontuur op de indrukwekkende X-bus gaf het haar de moed en het vertrouwen om enkele wel heel belangrijke levensbeslissingen te nemen.

“Dit meemaken was iets unieks. Ik heb me ongelooflijk gejeund.” Voor Steffie Devisscher eindigde vorige maandag net voor de halve finale het Bestemming X-verhaal. “Dat was natuurlijk heel jammer”, vertelt Steffie vanuit haar vakantieverblijf in Italië, waar ze met haar twee jongste zoontjes van 6 en 7 vertoeft. “Maar dit was een ervaring die mij voor de rest van mijn leven zal bijblijven. Geef toe: niet veel mensen kunnen zeggen dat ze aan een dergelijk spectaculair programma hebben kunnen deelnemen.”

Scheiding

Maar haar avontuur dat zich in september vorig jaar afspeelde, zorgde ook in haar persoonlijk leven voor een heus kantelmoment, vertelt ze. “Het verblijf op die geblindeerde bus, drie weken afgezonderd van de wereld en vooral gefocust op het spel, gaf me meteen ook de gelegenheid om over bepaalde zaken eens diep na te denken, niet in het minst over mijn relatie. Ik was al sinds mijn achttiende samen met mijn partner, en we hebben samen drie kinderen. Ik geef grif toe dat onze relatie zijn ups, maar ook zijn downs kende en moeilijk verliep. En eerlijk: zo kon het echt niet verder.”

“Op de bus heb ik beslist om de knoop door te hakken en een punt te zetten achter mijn relatie”

“Ik ben onlangs 30 geworden en besef maar al te goed dat er nog heel mooie jaren staan aan te komen, zeker tussen de 30 en 40. Ik wou niet langer ongelukkig zijn en liever goeie vrienden blijven dan na een hele tijd te eindigen als vijanden. Ik weet wat ik voortaan voor mezelf wou in het leven en dat is in de eerste plaats gelukkig zijn. Op de bus heb ik dan beslist om de knoop door te hakken en een punt te zetten achter mijn relatie.”

Kinderen

Steffie was blij voor de manier waarop de kinderen op het nieuws reageerden. “Best positief, absoluut, en dat was een hart onder de riem. “Dan maken jullie geen ruzie meer en dat is best oké”, klonk het. We hebben gekozen voor co-ouderschap en dat maakt het allemaal niet zo vanzelfsprekend, maar de kinderen zullen hier zeker niet de dupe van zijn, integendeel. Hun geluk komt voor ons op de eerste plaats en ik ben ervan overtuigd dat mijn beslissing iedereen gelukkiger zal maken.”

Nieuwe job

Steffie zette meteen ook een punt achter haar job als zelfstandige in de carwash die ze samen met haar man runde in Leffinge. “Het programma werd ruim zes maanden geleden opgenomen. In die tijdspanne is er dus veel gebeurd”, vertelt Steffie. “Ik vond een nieuwe job als HR- en preventieadviseur bij koekjesfabrikant Crumbel in Oostende en ik aard me daar ongelooflijk goed. Toffe job, heel fijne collega’s.

“Ik heb natuurlijk nog steeds contact met mijn medekandidaten aan Bestemming X, want we hebben natuurlijk samen heel wat meegemaakt. We horen elkaar nog steeds meermaals per maand. We hebben ook samen een WhatsApp-groepje. Ik heb ook heel wat positieve reacties – en hier en daar een minder positieve – op mijn deelname gekregen, vooral bij jongeren. Ik blijf erbij: de deelname aan Bestemming X heeft in vele facetten mijn leven veranderd. (Dany Van Loo)