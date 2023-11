Waar zal dit eindigen? Jolien (33) uit Wervik wint al voor de zevende keer in ‘Blokken’

De in Wervik opgegroeide Jolien Verfaille (33) blijft verbazen in het populair spelprogramma ‘Blokken’ op VRT1. Vrijdagavond won ze al voor de zevende keer op rij. Dat is al goed voor 7.000 euro. Maandag komt ze terug bij presentator Ben Crabbé, die nog amper superlatieven vindt om de sterkte en snelheid van Jolien te benadrukken.

Jolien is de dochter van Randy Verfaille en Jocelyne Vanruymbeke. Haar ouders wonen in de Kruisekestraat. Vader Randy is secretaris van wielertoeristenclub De Bristoltrappers.

Jolien speelde destijds volleybal bij Hermanas Wervik. Met haar man en twee kinderen woont ze in Zemst en is leerkracht Engels-geschiedenis aan Ursulinen Mechelen.

Nadat ze donderdagavond overtuigend won tegen de uitbater van café De Ververie in Kuurne, was het een dag later wel heel spannend. Tegenspeelster Valerie uit Heist-op-den-Berge toonde een grote kennis en zat Jolien op de hielen.

Dwangsom

Jolien haalde dus opnieuw de finale, waarin ze weer een woord van acht letters moest vinden. De tip was ‘boete’ en nog nét binnen de tijd klaarde ze de klus. ‘Dwangsom’ was het antwoord.

Het succesverhaal leeft alvast enorm in Wervik. (EDB)