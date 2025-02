“Waar ik ook ging, volgde de camera”: na ‘Bestemming X’ speelt steward Briek nu ook hoofdrol in VTM-programma ‘Welkom aan boord’

In ‘Welkom Aan Boord’ ontdekken kijkers bij VTM vanaf zondag 9 februari hoe het er écht aan toe gaat achter de schermen van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. In het programma volgt men ook de West-Vlaamse steward Briek, eerder ook een opvallende deelnemer in het eerste seizoen van ‘Bestemming X’. En ook in ‘Welkom Aan Boord’ valt Briek uit Middelkerke op.

Je wordt op 12 februari 23 jaar. Nog steeds een jonge kerel, maar al een opwindend leven achter de rug dat begon in Panama?

Briek Dewulf: “Dat was een reis in het kader van de godsdienstlessen op school. Ik was 16 jaar en in het Sint-Godelievecollege, waar ik Sociale Technische Wetenschappen volgde, kregen tien leerlingen de kans om twee weken naar Panama te reizen naar de Wereld Jongerendagen. Ik was niet zo godsdienstig ingesteld, maar ik wilde wel naar Panama en al zeker tijdens de gewone lesdagen. Het zou bovendien ook mijn eerste vliegreis zijn. De kandidaten werden geïnterviewd op het bisdom en ik moet daar blijkbaar een goede indruk gemaakt hebben, want ik mocht mee naar Panama (lacht).”

Enkele jaren later was je ook van de partij in Bestemming X?

“Na het middelbaar wilde ik een schakeljaar doen in Mexico. Dat viel door corona echter in het water. Ik heb dan een tijdje strandcabines en beachbars in elkaar gestoken en hersteld om de verveling tegen te gaan. Op een bepaald ogenblik kreeg ik van een vriendin een link om deel te nemen aan een avonturenprogramma van VTM. Het productiehuis Geronimo stond in voor de uitwerking van ‘Bestemming X’ en ik mocht een van de deelnemers zijn.”

Briek doet zijn job met de glimlach. © VTM

En dan lokte de luchtvaart en nu ben je opnieuw te zien in een VTM-programma?

“Toen ik 19 was, ben ik als steward gestart bij TUI. Na mijn contract van drie jaar ben ik gestart bij Brussels Airlines als steward. De selecties voor ‘Welkom aan boord’ waren al begonnen, maar toen ik Emmanuel Vanderjeugd van Geronimo een berichtje stuurde, raadde hij me aan om me ook in te schrijven. En zo gebeurde het dat een Geronimo-team me volgde op vluchten naar Kopenhagen, Stockholm, Marseille en Venetië én dat ze er ook waren tijdens mijn cursus lange afstandsvluchten.”

Hoe moeten we dat ‘volgen’ interpreteren?

“Echt overal aanwezig zijn. Waar ik ook ging, volgde de camera. Enkel op het toilet had ik privacy (lacht). Er hingen ook camera’s vooraan en achteraan in het vliegtuig, zelfs in de cockpit.”

“Dat moet een hele opdracht geweest zijn voor Brussels Airlines om dat te organiseren. De passagiers moesten akkoord gaan dat ze gefilmd werden, maar ook de collega’s die met mij vlogen. Sommige collega’s wilden helemaal niet gefilmd worden en dat moest uiteraard gerespecteerd worden.”

“De one-on-one interviews gebeurden in de kantoren van Geronimo in Antwerpen. Daarvoor moesten we ons verplaatsen.”

Wat biedt de toekomst bij Brussels Airlines?

“Ik heb net mijn eerste lange afstandsvluchten achter de rug naar Dakar en Monrovia en die vielen ongelooflijk mee. Ik heb gekozen voor een mixed werkschema, dat wil zeggen dat ik zowel korte afstand als lange afstand wil doen. Maar ik verwacht toch dat ik meest lange afstand zal vliegen. Ik ben single, woon in het weekend bij mijn ouders in Middelkerke en tijdens de werkweek in Gent. Dat is toch net iets dichter bij Brussel.”

Al vreemde zaken meegemaakt aan boord?

“Oh ja, zowel bij TUI als bij Brussels Airlines. Een passagier klaagde eens over pijn aan zijn ogen, maar toen ik met een collega met die man ging praten, merkten we dat zijn mond ook scheef trok en kwam hij een beetje verward over. Wij informeerden onmiddellijk als er een dokter aan boord was. Die kwam de passagier onderzoeken en wij verleenden bijstand. Net op dat ogenblik vroeg een andere passagier doodkalm of hij een kopje koffie kon krijgen. Kwestie van timing kon dat tellen.”

© VTM

“Of die keer dat een passagier ons aanmaande om snel op te stijgen want hij werd achtervolgd. Wij namen dat niet ernstig, maar onmiddellijk na het opstijgen begon hij zich meer en meer vreemd te gedragen. Hij kwam ons waarschuwen dat de duivel aan boord was, hij probeerde de deur naar de cockpit te openen en gaf zelfs een medepassagier een kopstoot. We waren net begonnen aan een vlucht van negen uur! Dan heeft een lieve collega maar liefst acht uur ingepraat op die passagier tot we eindelijk in Brussel aankwamen. Daar werd de passagier opgewacht door de politie die hem naar het ziekenhuis bracht. Die man had zware psychische problemen.”

“Of toen ik naar het festival Campo Solar wilde gaan met mijn vrienden. Ik had vooraf geen ticket gekocht en moest die dag korte afstand vliegen. Telkens als we geland waren, probeerde ik online een ticket te boeken, maar dat lukte niet. Opeens merkte ik aan boord een passagier met een bandje aan zijn pols van Campo Solar. We geraakten in gesprek en bleek dat het een dj was die een set had gedraaid op Campo Solar. Toen hij hoorde dat ik geen ticket had, verzekerde hij me dat hij dat zou oplossen. Toen ik later die dag mijn Instagram raadpleegde, zag ik dat zijn manager voor een gratis ticket had gezorgd. Superleuk, toch?”

Je bent alleszins niet vies van werken?

“Zeker niet, want ik doe ook een flexi-job in restaurant Bonk in Westende. En nu neem ik drie weken vakantie en zal in die periode host zijn voor een reiskantoor in Lapland.”

“Wat de toekomst brengt? Daar ben ik niet echt mee bezig. Ik wil alleszins nog heel lang vliegen bij Brussels Airlines, maar ik sta open voor veel zaken. Ik ben Geronimo en VTM heel dankbaar voor de kansen die ik van hen al heb gekregen en wie weet kruist er nog een media-avontuur mijn pad. Modellenwerk? Neen, daar ben ik veel te nerveus voor (lacht).”