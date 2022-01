VRT-programma ‘Taboe’ van Kat Steppe scoort torenhoge kijkcijfers

Het nieuwe jaar is goed van start gegaan voor televisiezender Eén. Koploper daarbij is ‘Taboe’, waarin Philippe Geubels met allerlei taboes afrekent. De reeks werd gemaakt door Kat Steppe uit Menen.

De eerste aflevering rond autisme zette al de toon, de tweede aflevering rond vrouwen greep bij momenten naar de keel en ook de derde aflevering van Taboe liet weinig kijkers onberoerd. De aflevering van afgelopen zondag is dan ook al de best bekeken aflevering van dit jaar. Maar liefst 1,7 miljoen mensen stemden af op die aflevering, live en uitgesteld. Dat is goed voor een marktaandeel van 62 procent.

Zelf ligt regisseur Kat Steppe naar eigen zeggen niet wakker van lof, zo zei ze recentelijk in een interview met De Krant van West-Vlaanderen. Toch is dit een serieus compliment.

De VRT kende overigens een sterke start dit jaar. Factcheckers en Reizen Waes: Nederland flirtten ook al met anderhalf miljoen kijkers. Voor de fans: komende zondag trekt Geubels er op uit met mensen die bewust of onbewust kinderloos zijn.