VRT lost eerste beelden uit nieuwe West-Vlaamse politiereeks ‘Juliet’

Maandag zijn de opnames gestart voor een nieuwe reeks, met Charlotte De Bruyne in de hoofdrol.

We schreven het vorige week al, dat er na Chantal opnieuw een politiereeks in West-Vlaanderen in de pijplijn zit. De opnames zijn nu afgelopen maandag van start gegaan. Centraal staat Juliet, een politie-inspecteur die omwille van persoonlijke redenen vanuit Brussel terugkeert naar de Vlaamse kust, waar ze opgroeide. Naast Charlotte bestaat de cast uit een mix van gevestigd en opkomend talent, waaronder Nabil Mallat, Fania Sorel, Maarten Ketels, Mil Sinaeve en Charlotte Vandermeersch.

De regie ligt in handen van Anke Blondé. © Ilias Van Bambost

Juliet is bedacht door thrillerauteur Hilde Vandermeeren en Roel Mondelaers en geschreven door Rik D’hiet, Roel Mondelaers, Tyche Beyens, Wouter Van Haver en Michel Sabbe. De reeks wordt geregisseerd door Anke Blondé (Red light). Voor Hilde Vandermeeren, die meerdere succesvolle misdaadromans schreef, is dit het eerste televisieproject waaraan ze meewerkt.

Naast Charlotte De Bruyne in de hoofdrol als Juliet zijn andere hoofdrollen en belangrijke bijrollen weggelegd voor zowel gevestigde namen als nieuw en opkomend talent: Nabil Mallat, Amber Naert, Fania Sorel, Maarten Ketels, Mil Sinaeve, Arend Pinoy, Charlotte Vandermeersch, Pieter Genard, Nicki Von Tempelhoff, Aaron Roggeman, Wennie De Ruyck, Dolores Bouckaert, Piet De Praitere, Mieke Dobbels, Ikram Aoulad, Jan Hammenecker, Dries Heyneman, Emilie De Roo, Gene Bervoets, Ben Segers, Abbas Fassaei, Amara Reta, Tanya Zabarylo, Dirk Van Dijck en Greg Timmermans.

De opnames vinden vooral plaats aan onze kust. © Ilias Van Bambost

De opnames van Juliet vinden plaats in onder andere De Haan, Nieuwpoort, Zeebrugge, Heist, Oostende en andere locaties aan de Vlaamse kust.

De reeks zal te zien zijn in België en Duitsland, en heeft ook reeds een internationale distributeur aan boord voor wereldwijde verkoop. De reeks komt tot stand met de steun van het VAF/Mediafonds, Screen Flanders (een initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), Westtoer en de Tax Shelter maatregel van de Federale Overheid.