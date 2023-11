VRT 1-reeks ‘De Club’ pakt prestigieuze prijs in Genève

Fictiereeks ‘De Club’, geschreven door Leander Verdievel uit Tielt, is in de prijzen gevallen op het Filmfestival van Genève. De reeks won van onder meer BBC en HBO.

Op het Geneva International Film Festival (GIFF) in Zwitserland is ‘De Club’ in de prijzen gevallen. De VRT 1-reeks vertelt het verhaal van drie koppels die proberen zwanger te worden en bevriend geraken in de wachtzaal van de dienst fertiliteit in het ziekenhuis.

De reeks werd geschreven door Leander Verdievel uit Tielt, die eerder al ‘Gevoel voor Tumor’ schreef, dat eveneens op gebeurtenissen uit zijn leven gebaseerd was. Die reeks kaapte indertijd de prijs Best European TV Fiction Series of the Year op het festival Prix Europe.

In de hoofdrol zien we onder meer Janne Desmet en Dominique Van Malder. © © VRT

‘De Club’ wint overigens niet zomaar in Genève. Meer nog, de reeks was genomineerd in dezelfde categorie als de BBC-reeks ‘Boat Story’ en de HBO-reeks ‘Teenage kiss: the future is dead’. Zowel BBC als HBO beschikken doorgaans over budgetten, waarbij deze in Vlaanderen verbleken. Maar toch is het ‘De Club’ dat naar huis gaat met de Reflet d’Or. “Een enorme eer”, reageert Leander aan VRT NWS. “Dat we als Vlaamse reeks winnen van mastodonten als HBO en BBC is ongelofelijk.”

In de reeks zien we onder meer de West-Vlaamse Janne Desmet in de hoofdrol, naast Dominique Van Malder en Evelien Bosmans. De reeks was dit najaar te zien op VRT 1 en is nog steeds te bekijken via VRT MAX.