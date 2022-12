Vriendengroep uit Zuid-West-Vlaanderen te zien in nieuw programma ‘Tiny House Battle’: “Het was puzzelen om alles in zo’n kleine oppervlakte te krijgen”

De vier vrienden Joeri, Ucha, Emiel en Arthur zijn vanavond te zien in het nieuwe VTM-programma Tiny House Battle. Nora Gharib daagt iedere week twee teams uit voor een bouwuitdaging. Op 9 dagen tijd moeten ze een tiny house van 9 op 3 meter bouwen naar de eisen van de kopers. “Ik had ons ingeschreven voor de fun, we hadden nooit verwacht dat we geselecteerd zouden worden.”

Dinsdagavond in het nieuwe programma Tiny House Battle stelt het Antwerpse koppel Hanne en Sam hun eisen aan twee bouwteams voor hun ideale tiny house. Joeri en Emiel uit Menen samen met Ucha uit Kortrijk en Arthur uit Wevelgem vormen samen een team. Zij leerden elkaar kennen via Joeri in de bouw. “Zelf doe ik vooral elektriciteitswerken. Ucha doet totaalrenovatie. Emiel is eigenlijk metser en vloerder, maar eigenlijk kan hij van alles en Arthur was onze man van de sanitair, de perfecte mix dus”, glundert Joeri.

“Ik had ons ingeschreven voor de fun, maar ik had niet verwacht dat we echt geselecteerd zouden worden”

“Ik had het artikel zien passeren op Facebook en ik had ons eigenlijk ingeschreven voor de fun. We hadden nooit verwacht dat we in aanmerking zouden komen. Maar kijk plots kregen we een uitnodiging om langs te gaan in de studio en zo werden we geselecteerd. We wisten dat het een hele klus zou worden, dus we namen het wel echt serieus.”

Grote uitdaging

Onder toeziend oog van experts neemt het West-Vlaamse team het op tegen Filip uit Schoten en zijn familie. “Het hele project vroeg veel voorbereiding en zoekwerk. We hebben natuurlijk ervaring in de bouw, dus we hadden er vertrouwen in dat de werken in orde zouden komen. We hadden zelfs een planning en een draaiboek uitgewerkt. Maar alles gedaan krijgen binnen het budget was toch het moeilijkste.”

© VTM

Voor Joeri en zijn team was het een programma vol met nieuwe ervaringen. “We hadden nog nooit aan een tiny house gewerkt. We zijn gewoon om allerlei werken in een echt huis te doen. Maar nu hadden we plots een oppervlakte van 9 op 3 meter, waar we alles moesten in puzzelen. Als mensen dat nu aan me vragen, zou ik dat zeker nog doen. We vonden het alle vier de max en zouden het zeker opnieuw doen.”

“De eerste dagen op de set voor de camera waren wat onwennig. Maar we werden het vlug gewoon. Gelukkig liep de cameraploeg niet in onze weg. Voor de aparte interviews deden we natuurlijk ons best om goed Nederlands te spreken, maar onderling was het gewoon in het dialect, de werkerstaal. Uiteindelijk zijn we supertevreden van het eindresultaat”, lacht Joeri.

Welk team er uiteindelijk wint, kom je vanavond om 20.35 uur te weten bij VTM.