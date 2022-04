‘Vrederechters’ trekt met bottines het veld op om dispuut tussen landbouwers op te lossen

Op woensdag 13 april om 21u45 geeft VTM de kijkers opnieuw een unieke blik in het vredegerecht.

In West-Vlaanderen trekt de vrederechter het veld op met haar bottines om twee landbouwers te verzoenen in een dispuut over de perceelsgrenzen van hun gronden. De hamvraag: waar ligt nu precies de grens? “Het bizarre is dat ik al heel m’n leven op dit perceel kom. Mijn vader en grootvader gebruikten het stuk land evenwel! Nu komt m’n buur af en zegt hij dat ik te ver zit!”, verklaart de landbouwer.

Een burenruzie swingt de pan uit in Maasmechelen, waar een koppel bestookt en bespuugd wordt door hun nieuwe buurvrouw. En in Gent kon het huwelijk van een koppel niet plaatsvinden door corona, wat een zware financiële domper betekent voor de trouwplanner. De vrederechter zoekt naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.