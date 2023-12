Voorjaar VRT oogt straf (én West-Vlaams)

Met politieseries in onze provincie, een restaurant aan onze kust en met glansrollen voor Maaike Cafmeyer en Niels Destadsbader oogt het voorjaar van VRT erg West-Vlaams en veelbelovend.

VRT start 2024 met een lading gloednieuwe programma’s, waarbij ook heel wat West-Vlaamse toppers. Op VRT 1 is het onder meer uitkijken naar De droomfabriek, waarbij Bart Peeters en Gloria Monserez (ook te zien in Hotel Romantiek, red.) dromen van Vlamingen proberen waar te maken. Daarbij krijgen ze de hulp van Maaike Cafmeyer, die mee dromen gaat realiseren waarbij de hulp nodig is van de kijker.

Fans van Maaike mogen ook hun hart ophalen met het tweede seizoen van Chantal, dat eind deze maand al te zien is op Streamz en in januari ook in de klassieke programmatie opduikt.

Met Juliet krijgen we nog een West-Vlaamse politiereeks. © VRT

En we krijgen volgend voorjaar meteen nóg een West-Vlaamse politieserie te zien: in Juliet zien we hoe het gelijknamige personage terecht komt in De Haan, de plek waar ze opgroeide.

Uitkijken is het ook naar Gewoon buitengewoon, een zevendelige docureeks over een van de meest bijzondere middelbare scholen van Vlaanderen: Inspirant aan zee / BuSO in Oostduinkerke is een school waar jongeren met een verstandelijke beperking hun eigen weg in het leven proberen te zoeken. De reeks wordt gemaakt door Eric Goens.

Dieter Coppens opent straks een restaurant in Oostende. © © VRT

En ook Restaurant Misverstand komt naar onze kust. Voor het derde seizoen zwaait het restaurant de deuren open in de badstad Oostende. Dieter Coppens neemt opnieuw acht bijzondere mensen met jongdementie onder de arm voor een onvergetelijke ervaring. Ze zullen deze keer niet alleen samenwerken in het restaurant maar tijdens hun werkweek ook samenleven.

Fans van Niels Destadsbader mogen niet alleen uitkijken naar de MIA’s, die hij straks mag presenteren, maar ook naar Ik vraag het aan, een gloednieuw muziekprogramma waarbij hij samen met verschillende bekende gezichten op zoek naar liedjes die om een of andere reden een blijvende indruk op hen hebben nagelaten. Een verrassende artiest brengt een versie van de song met de liveband.

Niels krijgt zijn eigen muziekprogramma en mag straks ook de MIA’s presenteren. © Thomas Geuens

Klinkt ook als muziek in de oren: de programmatie van VRT Canvas met in het bijzonder: Maestro Degand, waarbij acteur Stefaan Degand een jaar lang de tijd krijgt om dirigent te worden. Hij mag zijn lievelingsstuk in goeie banen mag leiden: de vierde symfonie van Johannes Brahms.

Die andere acterende klasbak, Sam Louwyck, mag ons begin januari op sleeptouw nemen door Oostende, voor een uniek portret over James Ensor, die 75 jaar geleden stierf in de kuststad.

Over klasbakken gesproken: ook in Zingen is goud mag Maaike Cafmeyer haar ding doen. Presentator Bent Van Looy praat met bekende gasten, waaronder Maaike, over de songs waarmee ze een bijzondere band hebben.

De docu is een must-see. © VRT

En rijkelijk te laat, maar nog steeds relevant: ‘Het proces dat niemand wou’, de indringende must-see docu over het proces tegen Bart De Pauw, en het ontluisterende relaas van de slachtoffers.

En in De vier seizoenen van Bart Moeyaert mag de 60-jarige bekende schrijver terugblikken op een carrière van 40 jaar.

Mogen we nu al beginnen aftellen?