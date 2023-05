Volgens deelnemer Björn moet je niét kijken naar ‘Million Dollar Island’: “Je doet beter een terrasje met je lief”

Honderd wildvreemden worden gedropt op een onbewoond Filipijns eiland en strijden voor een prijzenpot van één miljoen euro. Dat is de opzet van het nieuwe VTM2-programma ‘Million Dollar Island’. Een van de kandidaten: Björn Lemeire. “De programmamakers hebben mij gebruikt, en andersom”, neemt de Gistelnaar geen blad voor de mond.

Björn is niet aan zijn proefstuk toe. In 2003 en 2005 nam hij al deel aan het realitysurvivalprogramma Expeditie Robinson. “Ik heb me destijds absoluut gejeund. De omschrijving van Million Dollar Island – overleven op een onbewoond eiland – sprak me direct aan. Ik wou m’n survival skills nog eens bovenhalen, ontdekken hoe ver ik met mijn lichaam nog kan gaan. Ik schreef me in een impulsieve bui in, werd geselecteerd en slaagde voor de fysieke deelnameproeven. Eens de bal aan het rollen gaat, kan je die niet meer tegenhouden, hé.”

Plantrekker

De ploegbaas bij Stad Brugge is ook privé een echte plantrekker. “Als ik op reis ga, huur ik een stationwagen om in te slapen en trek ik eropuit. Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland of straks op vakantie in Madeira: ik ga links, rechts of rechtdoor, of vraag aan de lokale bevolking wat er te beleven valt. Million Dollar Island leek dus mijn dada te zijn. Alleen: het verhaal dat de programmamakers ophingen, was mooier dan het in werkelijkheid was. Björn, je moet daar lopen, Björn, je moet hier uitkomen en Björn, doe dit, doe dat. Op den duur dacht ik: waar ben ik in godsnaam in beland? Wat mij betreft werd er soms te veel geregisseerd of situaties in een bepaalde richting geduwd. Had ik geweten dat ze eigenlijk goedkope acteurs zochten, had ik er nog geld voor gevraagd ook. (lacht)”

“Eigenlijk had het weinig te maken met survival. Dus, ik besloot er dan maar een strandvakantie van te maken en te genieten van de vogels, vissen en varanen. De makers hebben me voor hun programma gevraagd om hun goesting te doen, en ik heb hen gebruikt om mijn goesting te doen. Mij was het ab-so-lùùt niet om het geld te doen. Integendeel, ik zou elke gewonnen euro delen met Mercy Ships (ziekenhuisschepen vooral actief in Afrika, red.). Nu, ik heb gewoon mijn gedacht gedaan en sta daar nog altijd achter. De ene deelnemer is het goed bevallen, een ander minder.”

Tegen de stroom in

“Ik ben weliswaar blij dat ik een van de vijftig Belgen (naast vijftig Nederlanders, red.) was die mocht deelnemen. Het concept blijft uniek: er bestaat blijkbaar een publiek voor om én te kijken én deel te nemen. Waarom mensen straks moeten kijken? Awel, niét! Er is gewoon niks boeiends aan. Kruip bij je vrouw in bed, lees een boek, doe een terrasje, maak een ritje op je moto… Daar haal je veel meer genot uit. Een mooi moment was toen we in de gietende regen in zee zaten. (lacht) Maar ja, dat kan in Bredene ook, hé. Je moet daarvoor niet naar de Filipijnen trekken.”

“Welke boodschap ik de kijker wil meegeven? Dat het loont om tegen de stroom in te gaan en niet blind mee te lopen met de maatschappij. Het is het waard om je mening te geven, je mag jezelf zijn. En ja, het programma is op zich mooi in beeld gebracht. Je zal veel Björn zien. Ben je er niet aan? Kijk dan niet. Maar alvorens je kritiek gaat geven, plaats je even in mijn schoenen. Er is veel veranderd vergeleken met mijn deelnames aan Expeditie Robinson. Sociale media stonden toen nog in de kinderschoenen, bijvoorbeeld. Nu zijn tv-programma’s anders, de beleving is niet meer hetzelfde. Als je er niet in meegaat, geraak je gefrustreerd. Of je bent de eenzaat die vasthoudt aan z’n eigen waarden en normen.”

Op reis

“Al van jongs af aan wou ik de wereld rondtrekken, maar helaas had ik de middelen niet. Ik werd daarom ook chauffeur en zag zo, tussen 1990 en 2005, een ferm stuk van Europa. Het reizen is ondertussen ook helemaal veranderd. Mijn nichtje Sara (25) bijvoorbeeld reist de wereld rond en houdt een site bij met Sara Goes Local. Wat zij doet is volledig hoe haar nonkel Björn het ziet: oprecht bij de lokale mensen staan. Ze maakt daar mooie blogs, vlogs en weet-ik-wat-nog-allemaal van. Prachtig om zien. (lacht) Maar nonkeltje komt achter, wi.”