Vlaamse regering wil fusie tussen Focus & WTV tegen 2026

De Vlaamse regering heeft vrijdag de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de regionale omroepen voor de periode 2024-2028 goedgekeurd. Dat meldt minister van Media Benjamin Dalle. Naast afspraken over crossmedialiteit en digitalisering beoogt de samenwerkingsovereenkomst ook een schaalvergroting. Concreet komt er een hervorming bij de regionale omroepen in West-Vlaanderen (WTV en Focus TV) en Oost-Vlaanderen (AVS en TV OOST), zodat er in 2026 in beide provincies nog één regionale mediaorganisatie actief zal zijn.

Vlaanderen telt momenteel tien regionale omroepen. Die omroepen hebben volgens minister van Media Benjamin Dalle door hun sterke regionale betrokkenheid een belangrijke rol te spelen in het medialandschap. Maar de regionale zenders kampen in dat snel evoluerende landschap ook met tal van uitdagingen, gaande van crossmedialiteit tot schaalvergroting en een duurzaam financieel beheer.

Nieuwe overeenkomsten

De vorige samenwerkingsovereenkomst met de tien regionale omroepen in Vlaanderen liep van 2018 tot 2022, en werd door de Vlaamse regering voor een jaar verlengd in 2023. Vrijdag keurde de regering de nieuwe overeenkomsten voor de periode 2024-2028 goed. “De nieuwe samenwerkingsovereenkomsten hebben als doel om de kwaliteit, de diversiteit en de pluriformiteit van het aanbod van regionale informatie te behouden en te versterken”, luidt het.

In de nieuwe overeenkomst krijgen alle omroepen vanuit Vlaanderen een basissubsidie van 155.000 euro per jaar. Die kan jaarlijks worden aangevuld met 12.500 euro voor de ondertiteling van elk lineair journaal. Daarnaast zijn er extra incentives om in te zetten op crossmediale werking en samenwerking en op digitale ontsluiting. Op die manier kunnen de omroepen jaarlijks aanspraak maken op 78.000 euro extra middelen. Vanaf 2027 wordt dat zelfs 88.000 euro. De samenwerkingsovereenkomst mikt ook op schaalvergroting.

Fusie

Concreet wordt de weg vrijgemaakt voor de fusie van de regionale omroepen in West-Vlaanderen (WTV en Focus TV) en Oost-Vlaanderen (AVS en TV OOST). Voor de kosten die verbonden zijn aan die schaalvergroting voorziet de regering tot en met 2026 een jaarlijkse tegemoetkoming van 80.000 euro. Vanaf 2027 bedraagt deze jaarlijkse tegemoetkoming 30.000 euro. “Ik ben bijzonder tevreden met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomsten”, zegt minister Dalle. “De regionale omroepen vervullen een belangrijke rol in het medialandschap, maar om hun toekomst te verzekeren was het belangrijk om hen mee te laten evolueren met het snel veranderende mediagebruik.”