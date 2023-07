‘Vive le Vélo’ zamelt recordbedrag in voor Kom op tegen Kanker

Maar liefst 439.604 euro, zoveel heeft de sms-actie van Vive le Vélo dit jaar opgebracht voor Kom op tegen Kanker. Nog nooit haalde VRT met de wielertalkshow zoveel geld op voor het goede doel. Het is zelfs bijna een verdubbeling van vorig jaar en dat was toen ook al een record.

Drie weken lang kroop Vive le Vélo in het spoor van de Ronde van Frankrijk. Traditiegetrouw konden de kijkers van het programma dit jaar weer sms’jes sturen voor het goede doel. Wie een sms’je stuurde naar 4342, schonk 1 euro aan Kom op tegen Kanker, maar maakte ook kans op een mooie prijs. Zo viel er elke dag een truitje te winnen van een renner die de koers had gekleurd en er was ook een speciale Poulidor-fiets. Het meest gegeerde truitje was dat van Wout van Aert. Het resultaat is dan ook navenant.

“Pure waanzin. Dit hadden we nooit durven dromen”, aldus presentator Karl Vannieuwkerke, die een cheque mocht overhandigen aan David Vansteenbrugge, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “Fondsenwerving om aan onderzoek te doen in de strijd tegen kanker is cruciaal. Bedankt, wielerminnend Vlaanderen. Jullie hart is groot!”