Vindt Fabrizio de liefde in West-Vlaanderen?

Vanaf volgende week start een nieuw seizoen van ‘De Bachelor’ op Play4. Deze keer is het aan Fabrizio, die bekend raakte door Temptation Island, die de liefde zoekt. Vijftien dames, waaronder drie West-Vlaamse, wagen hun kans.

In het prachtige Griekenland wagen 15 single vrouwen hun kans om het hart van de sportieve en ambitieuze bachelor Fabrizio te veroveren. Na een aantal veelbesproken liefdesrelaties is Fabrizio helemaal klaar voor een nieuwe relatie. Fabrizio weet wat hij zoekt in een vrouw, hij is ambitieus, romantisch, knap en sportief. Deze Griekse adonis is helemaal klaar om zich te settelen, en dat het liefst met iemand aan zijn zijde. Zijn zoektocht doet hij niet alleen, met raad en daad zal Goedele Liekens hem bijstaan als host in De Bachelor. Fabrizio stelt zijn hart terug open voor een nieuwe liefde en hiervoor keert hij terug naar zijn roots, het idyllische Griekenland.

Deze dames wagen hun kans:

Vanessa is een sterke vrouw die voor haar mening durft uitkomen. © Play4

Vanessa, 33 jaar (Brugge), make-up artist

Deze spraakwaterval barst van energie. Met Vanessa in de buurt valt een gesprek nooit stil. Of het nu gaat over mediteren, chakra’s, mindfullness of Yoga. Ze is impulsief en ziet het leven als een geschenk. Fabrizio is helemaal haar type, zowel uiterlijk als innerlijk. Ze ziet een toekomst met hem nu al voor ogen: als een ijzersterk team, dat gezin en carrière feilloos combineert. Vanessa gelooft met hart en ziel in ware liefde en wie weet is deze ware liefde Fabrizio.“Ik zie me goed passen bij Fabrizio, we zijn beide in balans en hebben dezelfde levensvisie.”

Phaedra is jong, maar niet onbezonnen. © Play4

Phaedra, 21 jaar (Pervijze), verzekeringsadviseur

Phaedra is zeer ambitieus in het leven. Ze werkt als verzekeringsadviseur en noemt zichzelf een multitasker. Onlangs werd ze Miss Freedom of the World 2021 in Kosovo, maar dit is voor haar eerder een uit de hand gelopen hobby. Phaedra praat graag en durft de show te stelen. Ze zoekt een partner in het leven, maar valt doorgaans op arrogante types. Nu gaat ze vol voor Fabrizio, maar ook hij moet moeite doen om haar te veroveren. “Ik sta graag op de voorgrond, ik ben een beetje een showbeest.”

Ook deze pittige dame houdt geen blad voor haar mond. © Play4

Zoraïma, 30 jaar (Brugge), storemanager

Zoraïma heeft haar Indiaanse naam te danken aan het boek Papillon. Zoraïma is spontaan en vrolijk, heeft een uitgesproken mening en gaat niet snel een discussie uit de weg. Ze is ondertussen al een tijdje single en klaar voor een nieuwe man in haar leven. Voor haar is Fabrizio een sterke man met een groot hart, een ruwe bolster met zachte pit. Ze zoekt iemand die sterk in het leven staat, net zoals zichzelf. “Ik probeer elke dag de beste versie van mezelf te zijn.”