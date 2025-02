Vik & Gert wint Podcast 2024 op Vlaamse mediaprijzen Kastaars!

De podcast ‘Vik & Gert’, van Viktor en Gert Verhulst, heeft zaterdagavond de prijs voor beste Podcast van 2024 gewonnen. De andere genomineerden waren ‘Achter de schermen’, ‘De volksjury’ en ‘Clouseau 40: Het geheim achter het succes’.

‘Achter de schermen’ is een podcast over het Vlaamse medialandschap. ‘De volksjury’ gaat over moordzaken is met meer dan 400.000 luisteraars per maand de populairste podcast van ons land. In ‘Clouseau 40’ blikken Koen en Kris Wauters met meer dan 20 gasten terug op de strafste Clouseau-momenten van hun carrière.

Enkele weken geleden werden de genomineerden per publiekscategorie bekendgemaakt. Net als vorig jaar brachten meer dan 240.000 Vlamingen hun stem uit. De stemming is intussen afgesloten.