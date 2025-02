Vijf Lichterveldenaren te zien in derde seizoen van ‘Chantal’: “Dit is helemaal anders dan op de planken staan in theater”

Op de laatste Kastaars werd ‘Chantal’ uitgeroepen tot de beste fictiereeks van 2024. Het is dan ook uitkijken naar de derde reeks die begin maart op Streamz wordt uitgezonden en later dit jaar op VRT. Aandachtige kijkers zagen in de trailer al een Lichterveldenaar passeren.

Niet één, maar vijf Lichterveldenaren komen op het scherm in de derde reeks van Chantal. Voor Hans Roelens (64) is het de tweede keer dat hij meedoet. Henk Boucquez (54), Henk Cnockaert (63), Dieter Van Iseghem (45) en zijn vriendin Lore Vanbesien (40) zetten Lichtervelde mee op de kaart voor bijna twee miljoen televisiekijkers.

Grote rol

Hans Roelens acteerde al mee in de eerste reeks, waar hij een tomatenboer speelde. “Tijdens de opnames van reeks twee kon ik omwille van gezondheidsredenen niet meespelen. Nu krijg ik in één aflevering een grote rol. Daarna belde het castingbureau mij op of ik mijn tegenspeler wilde helpen selecteren. Op mijn beurt belde ik Henk Cnockaert op, die geïnteresseerd was. Uiteindelijk werd mijn tegenspeler, die mijn broer is in de reeks, niet Henk maar een andere acteur. Henk kreeg wel een andere rol.”

De serie werd voornamelijk gedraaid in de Westhoek, Lo, Houtem en Alveringem. “Ik had ongeveer tien draaidagen. De sfeer op de set is schitterend en ik leerde veel nieuwe, toffe mensen kennen die nu echt als een vriendenkring aan elkaar hangen. Ik speel al 40 jaar toneel naast mijn hoofdberoep, en het is schitterend dat ik nu ik op pensioen ben, kan acteren als freelance-beroepsacteur. Het is een ongelofelijke ervaring om te kunnen meedoen aan een serie met zoveel succes. Je moet het meemaken om de impact ervan te beseffen.”

Mooiste cadeau

“Hans vertelde me dat hij gevraagd was voor Chantal, seizoen drie, en vroeg me ook te solliciteren. Ze zochten nog een personage voor de broer van Hans, de tomatenboer. Ik twijfelde eerst, maar uiteindelijk stuurde ik toch een selftape in. Het castingbureau belde dat ze goed en slecht nieuws hadden. Ik werd niet geselecteerd om de broer van Hans te spelen, maar wel voor een andere rol. Het bureau vroeg me ook of ik nog een paar passende figuranten kon meehelpen zoeken en zo kwam ik bij Henk Boucquez, Dieter en Lore”, vertelt Henk Cnockaert.

Hij speelt in één aflevering garagist Roger Verkest. “Ik stond niet samen met de andere Lichterveldenaren op de set. Een film draaien is helemaal anders dan toneel spelen, je moet meer geduld hebben. Waar in toneel alles aan elkaar hangt en het verhaal chronologisch wordt gespeeld, is zo’n reeks meer in stukken en minder overzichtelijk. Het spelen moet ook kleiner dan op toneel, waar je een hele zaal moet bereiken. In een serie is één blik al voldoende om een emotie duidelijk te maken. En je moet geduld hebben, het opzetten van een filmset vraagt telkens veel tijd. Het was vooral een onvergetelijke belevenis, wij Lichterveldenaren die straks mogen meespelen in de meest bekeken TV-serie van Vlaanderen … Ik ben sinds maart vorig jaar op pensioen en heb veel meer tijd. Dit was het mooiste cadeau dat ik kon krijgen”, besluit Henk.

“We schreven ons in bij een castingbureau” – Lore Vanbesien

Het koppel Dieter Van Iseghem en Lore Vanbesien zijn eveneens te zien in Chantal. “We spelen niet samen. Het telefoontje van Henk kwam totaal onverwacht, maar we waren beiden enthousiast”, vertelt Dieter. “Het was een heel unieke ervaring. De manier van werken, de cast, een toffe locatie … Je leert een hoop nieuwe mensen kennen: de crew, de acteurs, cameramannen en regisseurs. En heel veel wachten, dat vooral. Bij het minste lawaai dat niet bij de scène hoort, is het wachten tot het weer stil is.”

Henk Boucquez en Maaike Cafmeyer samen op de set. © Foto Kurt

Smaakt naar meer

“Een warme bende”, beaamt Lore. “Ik werd meteen in de groep opgenomen en je zit onmiddellijk in de flow. De acteurs zijn heel toegankelijk en de regisseur Jeroen Dumoulein is top. Intussen zijn Dieter en ik ingeschreven in een castingbureau, want dit smaakt naar meer!”

Voor Henk Boucquez was dit zijn eerste acteerervaring. “Ik heb een kleine rol als politieagent met een beetje tekst. Zo was er een rollenspel met Maaike Cafmeyer. Er waren twee draaidagen, dat is van ‘s ochtends 8 tot ‘s middag 17 uur. Veel wachten, maar ik zou zo weer meedoen.”