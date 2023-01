Vier West-Vlamingen strijden mee om een jaar gratis loon in ‘1 jaar gratis’

Donderdagavond 5 januari start het nieuwe seizoen van 1 jaar gratis op Eén. Kamal Karmach vervangt Thomas Vanderveken en neemt het ‘quizmasterschap’ voor zijn rekening. Buiten een nieuwe presentator blijft het concept hetzelfde: elke donderdag strijden zestien kandidaten voor het nettojaarloon van de meest verdienende deelnemer en valt er ook telkens iemand af. Vier West-Vlamingen strijden mee voor de eindprijs.

Céline Chen (24) uit Brugge is een van de deelnemers. © VRT/Thomas Sweertvaegher

Céline Chen uit Brugge behoort met haar 24 jaar tot de jongere kandidaten voor de groep. Ze werkt als financial controller bij International Car Operators (ICO) in de haven van Zeebrugge. Het is de eerste keer dat Céline meedoet aan een televisiequiz. “Bij de vraag wat je zou doen met het prijzengeld moest ik niet lang nadenken. Door corona hebben mijn broer Cédric en ik onze grootouders in Shanghai in China al jaren niet meer gezien. Nu zijn de coronaregels in China iets versoepeld, maar de vliegtuigtickets zijn peperduur. Bij winst in de quiz, zou ik mijn familie daar willen bezoeken en met het overschot rondreizen in het land van mijn voorouders. Als ik win, wil ik de zonsopgang vanop de Chinese Muur zien.”

Korneel Claeys (40) uit Passendale. © VRT/Thomas Sweertvaegher

Voor Korneel Claeys (40) uit Passendale was het zijn eerste tv-ervaring. Hij is papa van drie kindjes, maar ook sinds twee jaar fulltime imker. “Ik heb het enkele bijberoep gedaan naast mijn werk in de Colruyt, maar nu is het mijn hoofdberoep. Ik ben enorm gefascineerd door bijen en de natuur. Met ons eigen bedrijf Honeybeez willen mijn collega en ik de wereld ietsje beter maken en daarbij ook iets betekenen voor de natuur. We gaan onder andere bij bedrijven langs om bijenkasten te plaatsen. Ik ben erg sociaal, maar op televisie komen is toch wat anders. Het was erg spannend. De West-Vlaamse klanken heb ik niet kunnen verbergen”, lacht Korneel.

Heulenaar Widad Zerrouak (27) is geboren in Dendermonde, maar woont nu met haar man Mohamed uit Kortrijk in Heule. Widad werkt als digital marketeer bij Solidaris en heeft een zoontje van 8 maanden. “Ik dacht: dat zou wel eens leuk zijn, gewoon voor de fun… Maar ik had niet verwacht dat ik geselecteerd zou worden. Mijn man en mijn zoontje waren de grootste supporters, volgend jaar wil hij zich ook inschrijven. Met mijn deelname wil ik het negatieve beeld over de moslims doorbreken. Als moslima met een hoofddoek kom je immers niet vaak op een positieve manier in beeld. Als ik win, schenk ik een deel van het geld aan een goed doel en een ander deel zal ik investeren in een vakantiehuisje. Met wat er nog overblijft, wil ik graag naar Mekka gaan”, droomt Widad.

Jasper Vanhoutte (27) uit Oostende. © VRT/Thomas Sweertvaegher

De laatste West-Vlaamse deelnemer is Crossfit coach Jasper Vanhoutte (27) uit Oostende. Jasper is een Oostendenaar in hart en nieren, maar verhuisde zes jaar geleden tijdelijk naar Gent voor zijn studies. Uiteindelijk bleef hij er ‘plakken’, maar hij is nog veel aan de zee te vinden. “Mijn familie woont hier nog steeds, dus ik ben er nog veel”, zegt Jasper. Tijdens het programma had Jasper zijn geluksbrenger mee. “Ik draag altijd twee verschillende sokken. Ik ben daar nogal bijgelovig in. Als ik win doe ik mee aan de Marathon des Sables, een ultraloop van 254 kilometer in de woestijn van Zuid-Marokko. Deelname alleen al kost 5.000 euro en dan moet je nog naar daar vliegen. Met de rest van het bedrag wil ik ofwel een tweede zaak starten of een huis kopen.”

Vanaf donderdagavond 5 januari kan je iedere week de aflevering volgen op Eén.