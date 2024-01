Verrassing van formaat voor Maaike in ‘James De Musical’

Na Tom Waes en Metejoor krijgt ook Maaike Cafmeyer een musical over haar leven in ‘James De Musical’. Het is een bewogen aflevering voor de actrice uit Torhout.

Voor de waardigheid die ze de afgelopen jaren aan de dag heeft gelegd, en de hersenloze bagger die ze via sociale media nog vaak over zich krijgt, alleen al verdient Maaike Cafmeyer een standbeeld. Maar voorlopig moet ze blij zijn met een musical voor haar indrukwekkende carrière, van verlegen Torhouts meisje tot een van de meest getalenteerde actrices van ons land.

Na Tom Waes en Metejoor mag Maaike dus plaats nemen in de zetel van James Cooke in het Capitole in Gent. Daar vertelt ze onder meer dat het niet veel gescheeld heeft, of ze was er niet vandaag. Als baby was ze immers betrokken bij een zwaar auto-ongeval. “Ze moest uitwijken voor een moto en is met mijn in de gracht beland.”

(lees verder onder de video)

Daarnaast vertelt ze ook dat ze als kind, met haar zus en nichtjes de televisieserie CHiPs naspeelde. “Ik was een beetje verliefd op Erik Estrada”, vertelt Maaike. En James De Musical zou James De Musical niet zijn zonder een videoboodschap van de enige echte Erik Estrada:

James De Musical, op donderdag 25 januari om 21.15 uur op Play4.