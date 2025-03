Verrassing van formaat! Deze West-Vlaming verwachtte niemand als drag queen: “Ik heb mij vort gejeund!”

In het VTM-programma ‘Make Up Your Mind’ transformeren bekende West-Vlamingen tot drag queens. In de eerste aflevering bleek niemand minder dan kok Piet Huysentruyt te schuilen achter een rockchick in een verplegersoutfit. “Met die hakken was het écht oppassen.”

De komende weken zullen telkens vier bekende Vlamingen zich omtoveren tot drag queens in ‘Make Up Your Mind’. In de eerste aflevering traden vier drags aan: Black Lulu, Barbie Q, Belle Chique en Kitch Lorraine. Die laatste was een rockchick met een weinig verhullende verpleegstersoutfit.

Piet zette een stevige show neer, wat hem een staande ovatie opleverde. © VTM

Onder het toeziend oog van drie professionele drag queens en host An Lemmens gingen Bart Kaëll, Bart Appeltans, Karen Damen en Luc Appermont op zoek naar de ware identiteit. Eén voor één mochten de nieuwbakken drag queens optreden. Gerben Tuerlinckx werd het eerst ontmaskerd, niet veel later herkenden de twee Barten actrice Kim Van Oncen. De finale speech van Kitch Lorraine – die een staande ovatie kreeg voor haar zinderende performance – nam de twijfels weg bij de juryleden, en alle vier gokten ze op Piet Huysentruyt. En dat bleek helemaal terecht.

“Je wil dat goed doen, maar je hebt echt al je spieren nodig om niet te vallen of een blessure op te lopen.” © VTM

“Nee, ik heb niet getwijfeld”, reageert Piet vanuit Zuid-Afrika. “Alles wat ik nog nooit heb gedaan, zeg ik ja op. Dit lag een stuk buiten mijn comfortzone, maar ik heb me vort gejeund. Ik zag dit als once in a lifetime en ben dankbaar dat ik de kans kreeg. Het is een wereld die ik niet ken, maar wel een wereld van kunstenaars. Als je kijkt naar die kostuums en schmink… Straf.”

“Ik wilde uitpakken met een stevig nummer, maar Sepultura was iets te stevig”, lacht Piet. © VTM

Piet had ook inspraak. “Ik wilde een rock ’n roll chick zijn. Hoe ik naar voren kwam, mocht ik zelf bepalen. Ik wilde uitpakken met een stevig nummer, maar Sepultura was iets te stevig.” (lacht) “Metallica, Led Zeppelin en Guns ’n Roses konden wel. De grootste uitdaging? Die hakken. Je wil dat goed doen, maar je hebt echt al je spieren nodig om niet te vallen of een blessure op te lopen. Maar ik kreeg een goeie training, en ik ben uiteindelijk blij dat ik niet op mijn kleurpotloden gestekt ben. (grijnst) Ik heb het niet zozeer onderschat, want je weet niet zo goed wat er op je afkomt, dus het enige wat je kan doen is je helemaal smijten. Dat was ook duidelijk, denk ik. Dat ze mij niet meteen konden ontmaskeren, was de kers op de taart. Het was echt een zaligheid om dit te doen!”