Verrassing in nieuw seizoen #LikeMe: Camille Dhont stapt op

Woensdagavond ging het derde seizoen van de populaire Ketnet-reeks #LikeMe van start. Dat begon al meteen met een flinke verrassing voor de fans: het personage van Camille Dhont vertrekt.

Vandaag, op 13 januari, is het exact drie jaar geleden dat de eerste aflevering van #LikeMe op antenne ging. De Ketnet-reeks focust zich op een groep scholieren en hun drama’s, flink doorspekt met musicalnummers. Daarvoor lieten de makers zich inspireren op bekende Vlaamse hits, die ze in een fris jasje staken. Ze spraken daarmee niet alleen een jong publiek aan, maar ook hun ouders. De reeks werd een instant succes.

Woensdagavond ging het derde seizoen van start, en dat startte meteen met een verrassing: het personage Camille, gespeeld door Camille Dhont, verhuist naar het buitenland en keert niet meer terug. Ze kondigde haar vertrek naar Japan aan met een videoboodschap in de reeks. Het is evenwel geen verrassing, want het gaat hard voor de jonge twintiger uit Wevelgem. Ze werkte samen met Regi voor de nummers ‘Vergeet de tijd’ en ‘Vechter’. Ze haalde ook haar eerste platencontract binnen. Vorig jaar bracht ze dan haar eerste single uit, ‘Vuurwerk’. Die werd genomineerd voor een Zomerhit. Op de Mia’s binnenkort maakt ze kans om de prijs binnen te halen voor Hit van het jaar, Beste vrouwelijke artiest en Beste doorbraak.

Camille siert nog de castfoto van het derde seizoen. Uiterst links zien we nieuwkomer Emma die de rol van bad girl voor haar rekening neemt voortaan. (foto Ketnet)

Ook binnen het verhaal is haar vertrek niet onlogisch. Het personage werd uitgespeeld als de tegenpool van het brave hoofdpersonage Caro, maar stelde zich in het tweede seizoen veel milder op. In de tweede aflevering maakt een nieuw personage haar intrede op de school, en zij belooft alvast de boel op stelten te zetten. De opvolging daarin is verzekerd.

Of er nog meerdere seizoenen zitten aan te komen is nog onduidelijk. Ook andere personages zijn volop bezig aan hun eigen carrière. Zo maakt Pommelien Thijs, die het hoofdpersonage Caro speelt, ook werk van een muziekcarrière, net als Maksim Stojanac (Vince). Ook Sali Haidara, die haar intrede maakte in het tweede seizoen en nu de enige West-Vlaamse is die overschiet, liet eerder al uitschijnen dat ze haar pijlen wil richten op muziek.