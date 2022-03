Verovert Nooni (11) de harten in The Voice Kids?

Vrijdagavond treedt in The Voice Kids de 11-jarige Nooni uit Vlissegem aan. Een vrolijke spring-in-‘t-veld met een groot hart voor musical en… haar mama. “Ze steunt mij in alles wat ik doe.”

Ze is net terug van de muziekschool als we haar thuis opbellen: Nooni volgt al sinds haar zevende pianoles. Maar vooral zingen blijkt haar tweede natuur. “Nooni, je moet studeren! roept mama dikwijls als ik weer eens op mijn kamer zit te zingen. Ze vergeet dan dat ik de leerstof liefst al zingend overloop”, lacht ze. Mama Inge kan het beamen: haar dochter zingt altijd en overal. “Nooni staat al zingend op en gaat zingend naar bed. Het is zelfs nog gebeurd dat ik haar hoorde zingen in haar slaap”, klinkt het.

Van wie Nooni dat heeft? “Alleszins niet van mama”, plaagt Nooni. “Als zij zingt, dan springen de ruiten.” Maar de moeder-dochterband, die kan nooit stuk. “Het liedje dat ik vrijdagavond breng in de blind auditions, droeg ik op aan haar”, glundert Nooni. “Omdat ze zo’n topmama is. Ze steunt mij in alles wat ik doe.” Welk liedje dat dan wel mag zijn? “Daarvoor moet je vrijdagavond kijken, hé”, knipoogt Nooni. “Maar ik had achteraf gezien misschien beter een ander liedje uitgekozen. Eentje waar ik meer mee kon uitpakken…”

Fantastische juf

“Mama heeft hoe dan ook een traantje moeten wegpinken, hoor”, sust Inge. “Nooni heeft al aan heel wat audities meegedaan, maar ze kreeg vaak te horen dat haar stem onvoldoende geschoold was. Nu krijgt ze eindelijk zanglessen en is ze in een jaar tijd enorm verbeterd. Ze heeft een fantastische juf.” Zingen en dansen doet Nooni het liefste voor een publiek. “Ze presteert beter voor een volle zaal dan thuis in de living. Al moest ze bij de blind auditions wel ei zo na met de hik het podium op. Met stemoefeningen kwam het maar net op tijd goed”, zegt Inge. Nooni noemt het gezonde stress. “Ik wilde de mensen in de zaal betoveren met mijn stem, en daardoor stond ik te bibberen op mijn benen”, klinkt het.

Nooni’s favoriete coach in de jury, tot slot? Daar moet ze niet lang over nadenken. “Laura Tesoro!” roept ze enthousiast uit. “Zij straalt als ze op een podium staat, en ze danst ook keigoed.” “Op Metejoor is ze een beetje kwaad omdat die haar pianoleraar afsnoepte”, knipoogt Inge. “Nooni is trouwens heel zelfstandig voor haar leeftijd. Zo schreef ze uit eigen beweging een brief naar Koen Crucke – die er overigens een terugstuurde – en ik wist niet eens welk liedje ze voor The Voice had ingestuurd. Nooni is haar eigen manager.”

Eén ding is zeker: vrijdagavond zitten moeder en dochter om 20.35 uur klaar voor het televisiescherm.