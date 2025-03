“Vergeet dit nooit meer!”: kraanmachinist Danny (65) uit Woumen beleeft droom dankzij De Droomfabriek

Zaterdag 1 maart zagen we hoe Danny uit Woumen, zijn droom kon waarmaken dankzij het VRT-programma De Droomfabriek. Danny Rollé wordt 66 en is al sinds zijn 15e kraanmachinist. Zijn dochter had hem voor het programma ingeschreven en hem dan met een smoesje mee naar de studio gelokt.

“Mijn dochter, Kelly, beweerde dat ze een rondleiding bij de VRT had gewonnen en dat we met zijn allen mochten gaan“, start Danny zijn verhaal. “Eerst zei ik dat ze maar alleen moesten gaan, maar ik moest en zou meegaan. Daar stonden ze op. Dus zaterdag vertrokken we richting VRT. Omstreeks 12 uur 15 waren we er en we werden opgewacht door iemand die ons de rondleiding zou geven. Ineens zag ik dan een camera en een geluidsman, ze stopten een soort doosje in mijn achterzak. “Raar”, dacht ik.”

“Nadat we het autootje van Marcske van de Kampioenen hadden gezien, gingen we verder en kwamen in de studio van de Droomfabriek. Ik zag daar Bart Peeters in een sofa liggen en begon het nog vreemder te vinden. Bart deed alsof hij schrok dat er iemand was en maakte een praatje, vroeg welk werk ik deed en waar we woonden. Ik vertelde hem dat ik begonnen was als kraanmachinist aan 15 jaar en dan ‘lepeltjesgewijs’ zand verzette en dat ik zo nu een beetje het vlammetje zou laten uitdoven. Ik vertelde er ook nog bij dat ik op tijd terug thuis wou zijn omdat ik mijn favoriete programma “ De Droomfabriek’ wou zien.”

Opdracht met kraan

Intussen zag Danny in zijn ooghoek dat iemand teken deed naar zijn dochter. “Toen nam Bart ons mee. “We hebben iets staan voor jou!”, zei hij. Daar kwamen we dan bij een elektrisch kraantje. Ik had daar nog nooit mee gewerkt! Bart legde me uit dat ik daarmee een toren van glazen moest opbouwen en dan champagne erin moest schenken, alles met de kraan natuurlijk. Dat zou de rode draad doorheen het programma zijn. De bediening van de kraan zat goed maar de bediening van de grijper zat compleet aan de tegenovergestelde kant van mijn kraan”, klinkt het.

Rond 13 uur kon Danny beginnen te oefenen. “ Na het oefenen moest ik klaargemaakt worden voor de show: make-up, dat was ook weer eens iets nieuws. Het was de bedoeling 139 glazen te stapelen en die dan met champagne te vullen. Voor mij was het spannendste moment toen ik moest binnenrijden: de lichten waren helder, familie, collega’s en vrienden zaten er en ik moest zorgen dat de stapel niet omviel. Wat een geluk dat het allemaal goed is gegaan!”

Once in a lifetime

“Ik heb enorm veel plezier gehad gisteren, een dag die je maar één keer in je leven meemaakt! Ik ben iedereen , mijn dochter, mijn vrouw, mijn zoon… gewoonweg iedereen – en ook en vooral de Droomfabriek – heel dankbaar dat ik dit mocht beleven! Er is echter nog één iets dat ik heel graag zou willen: er is een dag van de secretaresse; ik zou graag een dag van de kraanmachinist hebben en dan liefst op 19 september, misschien dat iemand dit nog kan regelen?”

Danny heeft al wel meerdere stunts op zijn conto staan. Mensen kunnen hem kennen van Iedereen Beroemd waar hij met zijn kraan drie ballen in het doel knalde ter gelegenheid van het WK Voetbal. “Maar deze dag vergeet ik nooit meer. Zo geweldig was het!”, besluit Danny.