Verbreekt Jamie-Lee Six het wereldrecord pannenkoeken stapelen?

In een nieuwe VTM GO SHORTIE gaat Jamie-Lee Six vanaf woensdag 24 mei een unieke uitdaging aan. Samen met Herman ‘Marcske’ Verbruggen moet ze binnen de 24 uur een poging doen om een bizar wereldrecord te breken.

‘Make it happen!’, zo luidt de boodschap voor vier bekende duo’s in een spannende, gloednieuwe VTM GO SHORTIE, vanaf woensdag 24 mei om 16 uur exclusief op VTM GO. Vijf duo’s worden uitgedaagd om binnen de 24 uur een aartsmoeilijke opdracht te volbrengen. De ene al pittiger of ludieker dan de andere.

In de eerste aflevering zullen Herman Verbruggen en Jamie-Lee Six de spits afbijten. Slagen ze erin om binnen de 24 uur het wereldrecord ‘pannenkoeken stapelen’ te verbreken? Dat record staat nu op een hoogte van 107 centimeter. Spelen Herman en Jamie-Lee het tactisch en zetten ze álles op álles? Of komt de chaotische strijder in hen naar boven en gaan ze zonder enig plan aan de slag? Eén ding is zeker: de aanhouder wint.

Bekijk hieronder al een preview:

‘Make It Happen’, vanaf woensdag 24 mei om 16 uur, exclusief op VTM GO.