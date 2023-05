Vastgoeddromen voor de happy few: Stephanie Cambier uit Knokke-Heist in nieuwe realityreeks ‘Miljoenenhuizen’ op VTM

Luxevastgoed is ‘booming business’: van riante villa’s tot authentieke kastelen, elke dag wisselen er in ons land miljoenenpanden van eigenaar. Wat er zich afspeelt áchter de schermen van deze ‘high-end’ immowereld, ontdek je vanaf 18 mei elke donderdag om 20.35 uur bij VTM in het nieuwe realityprogramma ‘Miljoenenhuizen’. “Niemand krijgt ze zomaar in de schoot geworpen”, zegt Stéphanie Cambier, een van de uitverkoren makelaars die de dromen van de ‘happy few’ mag waarmaken.

Miljoenenhuizen doet dromen van vastgoedparels in Vlaanderen. En wie luxevastgoed zegt, zegt Knokke: vastgoedkantoor Cambier De Nil werd opgericht door haar ouders, maar vandaag is Stéphanie Cambier (33) er de leading lady. Gewapend met een vlotte tong en veel passie zoekt ze naar unieke panden voor haar klanten, mét of zonder uitzicht op zee.

Besloten wereld

“Ik krijg inderdaad veel vragen over mijn werk”, glimlacht Stéphanie. “Maar het is ook normaal hé dat het mensen zo prikkelt: de wereld van het luxevastgoed is nu eenmaal een heel besloten wereld. Wij brengen nu de succesverhalen, maar die zijn vaak ook een verhaal van sterk ondernemerschap en risico’s durven nemen in het leven. En ook de opofferingen die aan dergelijke luxe vooraf zijn gegaan, zien de mensen vaak niet. Eigenaars van exclusief vastgoed hebben dikwijls hun hele leven hard gewerkt en veel tijd in het buitenland gespendeerd, waardoor ze minder bij hun kinderen konden zijn. Dat is ook het verhaal dat wij samen met David van Found & Baker naar buiten wilden brengen: niemand krijgt zo’n luxevilla zomaar in de schoot geworpen. In Miljoenenhuizen lichten we een tipje van de sluier”, aldus Stéphanie.

Ook zij zag door corona een kentering op de markt. “Er werd inderdaad meer luxevastgoed verkocht, maar er zijn ook veel eigenaars die toen de pauzeknop ingedrukt hebben en de verkoop tijdelijk on hold gezet hebben.”

Complexer

“Omdat de bewegingsvrijheid zo beperkt was, hielden ze die panden liever nog wat langer bij. En de vakantie in eigen land was plots ook een ding, hé: veel mensen hebben België in die periode zo’n beetje herontdekt. Daardoor kwamen er dus ook in ons segment plots veel minder nieuwe panden op de markt”, zegt Stéphanie.

Momenteel in de etalage bij Cambier De Nil: een supervilla aan de rand van het Zwin. Vraagprijs: 5,5 miljoen euro. “Net ook nog eentje verkocht van 7 miljoen”, glimlacht Stéphanie. De kopers in haar kantoor zijn veelal Belgen, al zien ze bij Cambier De Nil ook veel Luxemburgers, Duitsers en Nederlanders. “Zo’n twintig à dertig procent van al onze transacties gaan naar de buurlanden. Luxevastgoed vraagt in de eerste plaats een extra gepersonaliseerde service, maar de transacties zijn doorgaans ook een stuk complexer”, klinkt het.

Een beeld uit de aflevering. © VTM

Een van de criteria waar de koper op afgaat, is volgens Stéphanie de nabijheid van de zee. “Zeezicht verkoopt: hoe dichter bij het strand, hoe liever. Een exclusieve topligging is uiteraard ’t Zoute, maar ook de villa’s rond het Zegemeer en in hartje Duinbergen zijn heel erg gegeerd. Des goûts et des couleurs, daarover valt niet te twisten, maar aan het interieur van een woning kan je altijd nog sleutelen. Ligging is dus alles”, klinkt het.

Van generatie op generatie

“Voor kustvilla’s is het trouwens ook typisch dat deze van generatie op generatie worden doorgegeven en zo in de familie blijven. Als er dan eentje op de markt komt, is dat altijd een unieke buitenkans. Daarnaast speelt de EPC-waarde van een pand tegenwoordig ook meer en meer mee. Mensen kiezen steeds vaker voor een nieuwbouw aan de kust. Een andere trend is dat men, in plaats van één groot luxe-eigendom in eigen land, vaker opteert voor een tweede, kleiner eigendom in het buitenland”, besluit Stéphanie.