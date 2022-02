Vanessa Persoons uit Brugge neemt deel aan De Bachelor: “Heel tevreden met het resultaat”

Vanaf woensdag wagen 15 single vrouwen hun kans om het hart van Fabrizio te veroveren, de televisiepersoonlijkheid die beroemd werd in Vlaanderen dankzij Temptation Island. Een van hen is Vanessa Persoons (33) uit Brugge.

In het dagelijks leven werkt Vanessa Persoons (33) als visagiste. Ze is een spraakwaterval en toch iemand die niet het hoogste woord voert. Energiek en impulsief, maar ook nuchter en realistisch. Iemand die volop in het leven staat en uitpakt met een flinke dosis zelfvertrouwen.

“En toch voelde dit aan als iets buiten mijn comfortzone. Maar ik ben iemand die open staat voor een avontuur. Go with the flow!”

‘Uit De Kleren’

Eerder al was Vanessa te zien in tv-programma’s als ‘Chef in je oor’, ‘Smakelijk Daten’ en vorig jaar ‘Uit De Kleren’. “Eerlijk, ik kende Fabrizio niet echt. Ik volgde hem ook niet op Instagram of zo. Zijn imago maakte me niet zoveel uit. Ik weet als geen ander dat je verleden je niet bepaalt en dat iedereen een rugzakje met zich meedraagt. Het is geen geheim dat ik op zuiderse types val. (Fabrizio heeft Griekse roots en de moeder van Vanessa is overigens van Bosnië afkomstig, red.) Dat mag een bad boy zijn, maar mijn ideale man moet vooral een peperkoeken hartje hebben. Je innerlijk is veel belangrijker. Je hart is wat je mooi maakt. Echt waar, het is veel belangrijker wat je ziel zegt.”

“Ik vond het vooral interessant dat Fabrizio zich de laatste tijd steeds meer verdiepte in zaken als yoga en mediteren. Daar ben ik ook al een tijdje mee bezig. Ik ben een soort mindfulness coach. Niet professioneel, maar ik wil vooral zoveel mogelijk mensen helpen. Tijdens het programma was ik heel vaak ook een soort coach voor Fabrizio. En voor de andere kandidaten trouwens.”

Kliekjesmens

Want Vanessa is naar eigen zeggen niet het type dat andere vrouwen onderuit wil halen om haar doel te bereiken. “Ik was diegene die altijd een bemoedigend woordje over had voor de andere meisjes en hen zelfs aanspoorde om actie te ondernemen. Ik ben geen kliekjesmens. Iedereen heeft en verdient dezelfde kans op de liefde. Je weet ook niet echt wat zijn type is. Bovendien waren we allemaal heel verschillend. We hebben elk onze eigen kwaliteiten en persoonlijkheid. Je kan niet verwachten dat iemand van 21 jaar dezelfde levenservaring heeft als iemand van 33. En iemand die kinderen heeft, gaat hem misschien niet zo snel volgen richting zijn Amerikaanse droom, bijvoorbeeld.”

Hoe dan ook is Vanessa heel blij met haar deelname. “Ik ben er fier op, ja. Het was heel tof om te doen. Ik ben heel blij met het resultaat!”