Van Wim Willaert tot Rik Verheye en Wannes Cappelle: deze 10 gastrollen in De Kotmadam was je al vergeten

Vanaf zondag 1 december valt na 25 seizoenen het doek over De Kotmadam. Vlaanderens langstlopende sitcom met madame Jeanne, haar iconische snoepwinkeltje en haar studenten is al jaren televisioneel erfgoed. De Brugse Katrien Devos speelde haar rol met verve, net als Machteld Ramoudt uit Roeselare. Maar ook heel wat andere West-Vlamingen passeerden de revue, vaak aan het begin van hun carrière.

De eerste aflevering van De Kotmadam werd op 30 december 1991 uitgezonden bij VTM. Exact 33 jaar en 352 afleveringen later sluit madame Jeanne de deuren van Het Snoephuisje. In totaal verwelkomde Jeannes studentenkot 29 verschillende studenten. De bekendste West-Vlaamse studenten waren Anne Denolf als Sam en Han Coucke als Stef. Maar net als Witse of Aspe waren dit soort reeksen ook de perfecte springplank voor andere jonge acteurs en actrices.

1. Wannes Cappelle

Het personage van Wannes (rechts) hielp student Lukas leren pokeren. © VTM

Te zien in seizoen 18, aflevering 7 (2010)

In deze afdeling wil Lukas – gespeeld door acteur Stoffel Bollu – leren pokeren, zodat hij kan strippokeren. Om te oefenen nodigt hij enkele vrienden uit. Eén van hen is Stefaan, een klein rolletje voor Wannes Cappelle. Leuk detail: drie jaar eerder maakte Cappelle zijn tv-debuut in Witse als het personage Mark Verstraeten, wat wel héél erg lijkt op Mark Verstraete, de acteur die Jef speelt in De Kotmadam.

2. Leen Dendievel

Te zien in seizoen 19, aflevering 11 (2011), seizoen 21, aflevering 8 (2013) en seizoen 22, aflevering 8 (2016)

Je leest het goed. Leen dook maar liefst drié keer op in De Kotmadam, nog voor ze echt doorbrak in Thuis. De eerste keer speelt ze een naamloos personage, een vriendin van Pauline die Jef een loer wil draaien. Twee jaar later duikt ze op als Audrey, het lief van Lukas (Stoffel Bollu). Opvallend: een jaar later ruilt ze haar bimbolook en naam in voor het personage Eva. Als collega van één van de kotgenoten maakt ze ook een praatje met Lukas. Ze hebben elkaar zichtbaar nog nooit ontmoet…

3. Rik Verheye

Te zien in seizoen 22, aflevering 19 (2016)

Rik heeft al een stevig parcours afgelegd in televisieland. In hetzelfde jaar dat Callboys op antenne ging, was hij ook te gast als het liefje van iemand op kot.

4. Louis Talpe

Te zien in seizoen 14, aflevering 2 (2004) en seizoen 18, aflevering 9 (2010)

Nog voor Louis Talpe doorbrak als Mega Toby was hij al te zien in De Kotmadam als Yuri. Hij wordt ingezet als een knappe jongen om een vriendje jaloers te maken. Zes jaar later duikt hij opnieuw op in het kot van madam Jeanne als TJ, een fervente gamer.

5. Mathias Sercu

Te zien in seizoen 2, aflevering 5 en 17 (1993)

Zijn debuut op televisie maakte Mathias in Postbus X. Drie jaar later dook hij op in De Kotmadam als het liefje van Betty. In een bepaalde aflevering wordt hij ook uit bed gelicht, waardoor hij in zijn onderbroek op de vlucht moet.

6. Peter Bulckaen

Te zien in seizoen 7, aflevering 15 (1998), seizoen 17, aflevering 5 (2009) en seizoen 24, aflevering 3 (2022)

Net als Leen Dendievel dook Peter Bulckaen ook drie keer op in De Kotmadam. Opvallend: dat doet hij telkens als bad boy. In seizoen 7 speelt hij Frans, een motard die Jeanne komt bedreigen nadat Odilon een pak rammel kreeg. Tien jaar later komt hij iets vredelievender over de vloer, als biljartkompaan van Jef. Hij ziet er evenwel nog altijd heel stoer uit, maar wordt dronken gevoerd door Jeanne in de hoop dat Jef het biljartkampioenschap wint. In het vorige seizoen zagen we hem passeren als motard, die Jef wil meepakken naar de brouwerij van Chimay. Opmerkelijk: hij heeft een snor gekweekt, heet Cois en spreekt plots West-Vlaams.

7. Sebastien Dewaele

Te zien in seizoen 17, aflevering 10 (2009)

Nog voor ‘Eigen kweek’ en de indrukwekkende carrière die daarop volgde met onder meer ‘Styx’, was Sebastien Dewaele te zien als Fritz, die gevraagd wordt om te komen kijken naar een opgezette vogel. Daarop ontstaat een bizarre discussie tussen hem en Jeanne of het al dan niet een slechtvalk of een torenvalk is. Laat ons zeggen dat andere passages van Dewaele iets memorabeler zijn op televisie…

8. Wim Willaert

Te zien in seizoen 5, aflevering 17 (1996)

Hij is haast onherkenbaar met zijn kort haar, maar het is hem wel degelijk. In het vijfde seizoen staat het snoephuisje in rep en roer na een diamantroof. Wim Willaert speelt een politie-agent van de B.O.B., die op zoek gaat naar de dader.

9. Joke Devynck

Te zien in seizoen 3, aflevering 17 (1994)

Toen West-Vlaams nog klonk als Pools voor velen, kroop Joke Devynck begin jaren 90 in de huid van Olga Kornatovski, een Poolse studente die op bezoek komt en geen letter Nederlands spreekt, met alle gevolgen vandien.

10. Robin Keyaert

Te zien in seizoen 24, aflevering 10 (2023)

Vandaag is Robin Keyaert een vertrouwd gezicht op MNM, maar een paar jaar geleden dook hij op als Bart, presentator van… Qmusic. Jeanne schakelt de radiozender immers in om te getuigen na een uit de hand gelopen studentengrap. Keyaert speelde later nog mee in onder meer ‘Chantal’.

‘De Kotmadam’, vanaf zondag 1 december om 19.55 uur bij VTM.