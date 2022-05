Van taartjes eten naar spinnen eten? Dominique Persoone doet straks mee aan ‘Fear Factor’

Dit najaar keert het bekende programma ‘Fear Factor’ terug. Presentator Alex Agnew kondigde bij Gert Verhulst en James Cooke aan dat Dominique Persoone de eerste kandidaat is die heeft toegezegd voor een speciale aflevering. “Die heeft van niets schrik!”

Dat Dominique Persoone van geen kleintje vervaard is, weten we al een tijdje. Momenteel is de Brugse chocolatier te zien als jurylid in Junior Bake Off Vlaanderen, maar dit najaar zien we hem ook opduiken in ‘Fear Factor’. Een eerdere versie van het programma was al te zien in 2005 op VTM met Walter Grootaers als presentator. Deze keer is het op Play4 te zien met Alex Agnew die de presentatie voor zijn rekening neemt.

Het gaat om onbekende Vlamingen, maar er is ook één aflevering met bekende koppen. In De Cooke & Verhulst Show verklapte Agnew al dat Dominique Persoone van de partij zal zijn. “Dat was de gemakkelijkste om te overtuigen. Die heeft van niets schrik.” De opnames starten binnenkort. Wellicht gaat het dit najaar op antenne.