Van ‘obusios’ tot de blind date van Jeffrey: dit zijn de beste West-Vlaamse fragmenten uit ‘Man bijt hond’

VRT en Woestijnvis brengen na twaalf jaar het populaire programma ‘Man bijt hond’ terug op tv. Maandagavond om 19.45 uur kan je kijken naar de eerste aflevering. Doorheen de jaren passeerden heel wat kleurrijke figuren de revue. Wij zochten de 7 meest memorabele fragmenten uit West-Vlaanderen nog eens op.

7. Chaudfontaine voor de gezondheid

Marcel uit Rollegem zweert bij Chaudfontaine. Zowel voor zichzelf en zijn vrouw, als voor z’n hondje.



6. Koppel hergebruikt huwelijksrijst

Een koppel uit Aarsele veegt de rijst die bij huwelijken gegooid wordt samen… en maakt ze daarna gewoon klaar.



5. De winkelgrapjas van Roeselare

Een winkelbediende staat naar eigen zeggen bekend als grapjas en demonstreert een van z’n typische voorbeelden van ‘situatiehumor’. Een poging die met een pijnlijke plof neerkomt.



4. They Speaken English

Een koppel spreekt (een poging tot) Engels zodat hun bejaarde vader hen niet zou begrijpen. “There are some things we want to have private for us”



Jeffrey uit Klerken waagt zich in navolging van z’n vrienden aan een blind date. Maar het klikt toch niet meteen…



2. De vuile liedjes van Roger

Roger Hessel heeft het over indertijd ‘verboden’ erotische liedjes en komt op het eind op de proppen met een wel heel bizar… instrument.



1. Obusios

Dé ultieme klassieker: West-Vlaamse boeren proberen hun Poolse gastarbeiders te wijzen op de gevaren van obussen in de akkers, in een sappige mix van West-Vlaams, Engels en Jommekes-Spaans.